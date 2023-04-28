Центробанк снова сохранил ключевую ставку 7,5%
Центробанк России в пятый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне — 7,5%.
«Текущие темпы прироста цен увеличились с конца 2022 года, но остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения снизились. При этом они сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий. Экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в февральском прогнозе Банка России», — сообщили в пресс-службе Центробанка.
Сохранение ключевой ставки ЦБ было ожидаемым. Ранее Домклик провёл опрос среди своих читателей: «Как вы думаете, какое решение по ключевой ставке примет Центробанк на завтрашнем заседании?». Более 64% ответили, что она не изменится, еще 19% ожидали повышение ставки, а 17% — снижение.
На что влияет ключевая ставка
Ключевая процентная ставка определяет минимальную стоимость денег для обычных банков. Это минимальный процент, под который ЦБ выдаёт банкам кредиты или берёт их средства на хранение.
С населением Банк России напрямую не работает — взять кредит по ключевой ставке человек не может, он может обратиться в коммерческий банк.
Для граждан изменение ключевой ставки Центробанка — главная причина изменения ставок по ипотеке, но в большинстве банков она привязана к ставке облигаций федерального займа (ОФЗ). Разница между ставкой ОФЗ и ключевой ставкой ЦБ может быть существенной.
Сейчас ставки по ипотеке в Сбере — на уровне 2020 года. Наибольшей популярностью пользуются «Семейная ипотека» — ставка от 5,3%, «Господдержка» — от 7,3%.