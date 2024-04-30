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Центробанк отметил рост числа финансовых пирамид: как защититься от мошенников

Дата публикации: 30 апр 2024
Центробанк отметил рост числа финансовых пирамид: как защититься от мошенников
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ЦБ РФ сообщил, что по итогам первого квартала 2024 года обнаружил на 70% больше интернет-проектов с признаками финансовых пирамид — в том числе в мессенджерах и социальных сетях. В пресс-службе Центробанка отмечают, что для продвижения услуг мошенники в основном используют группы во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», а также Telegram-каналы.

«Почти 99% [интернет-проектов с признаками финансовых пирамид] привлекали деньги граждан под видом инвестиций. Схемы создаются на непродолжительное время, активно раскручиваются в соцсетях и каналах в Telegram. Взносы привлекают через банковские карты физических лиц или в криптовалюте. Доступ к подобным ресурсам ограничивался Генеральной прокуратурой по заявлениям Банка России в течение трех-пяти рабочих дней», — говорится в сообщении Центробанка.

Как защититься от финансовых мошенников

Проблем можно избежать, если соблюдать простые правила безопасности. Ниже — несколько основных способов, как защититься от финансовых мошенников в интернете и соцсетях.

Не делайте переводы денег на незнакомые счета

То же самое относится и к ненадежным платежным системам. Перед тем как совершить любую финансовую операцию, убедитесь в надежности и безопасности платежного сервиса. Перепроверьте данные получателя — если не уверены, не отправляйте деньги.

Не храните личную информацию и данные банковских карт в соцсетях

Финансовые мошенники могут использовать вашу личную информацию для кражи денег или личных данных. Никогда не храните данные банковских карточек в переписке в соцсетях, даже когда отправляете их сами себе в личных сообщениях или добавляете в «Избранное».

Используйте надежные пароли

Надежные пароли должны быть везде, в том числе и в соцсетях. Используйте сложные пароли для онлайн аккаунтов и регулярно их меняйте. Никогда не используйте один и тот же пароль для нескольких аккаунтов..

Будьте осторожны при открытии вложений

Никогда не открывайте вложения или ссылки от незнакомых отправителей, особенно если вам предлагают что-то слишком хорошее, чтобы быть правдой. Это касается и переписки по электронной почте, и при переписке в соцсетях.

Какие еще уловки используют мошенники и как защитить себя

Неожиданное вам звонит незнакомец, который представляется «менеджером инвестфонда» или «сотрудником банка» — такие ситуации стали появляться всё чаще. Ни в коем случае не сообщайте таким людям ваши личные данные данные, данные банковских карт или информацию из СМС.

А вот еще частые уловки мошенников:

  • Вам сообщают, что якобы «выявлена подозрительная операция» или «в системе произошел сбой». Он просит ваши конфиденциальные данные: CVV- или CVC-код, код из СМС или пароли. Это нужно якобы «для сохранности ваших данных и денег».
  • В целях конфиденциальности мошенник может предложить включить программу-робот, которая якобы защитит ваши конфиденциальные данные» (вы при этом можете слышать легкий шорох или посторонние звуки).
  • Для убедительности мошенник называет вас по имени и просит перевести деньги «на защищённый счет, который закреплён за персональным менеджером». Аргумент — «это нужно для безопасности, потом вы сможете вернуть деньги». Естественно, никаких денег потом не вернуть.

Также в последнее время участились случаи мошенничества с недвижимостью. Злоумышленники могут позвонить продавцу с просьбой о переводе средств, когда сделка уже зарегистрирована в Росреестре, а деньги перечислены на его счёт.

Как защитить свои данные

Чтобы защитить свои данные и свои деньги помните о важных вещах:

  • Работники банков не будут просить вас назвать данные от карты или интернет-банка. Сразу заканчивайте разговор, если услышали такое предложение.
  • Не совершайте никаких операций по инструкциям звонящего.
  • Отличный способ выявить мошенника — сослаться на занятость и сказать, что вы сами перезвоните. Мошенник либо бросит трубку, либо будет уговаривать вас этого не делать и предложит перезвонить самостоятельно.
  • Обязательно отслеживайте параллельно во время разговора операции по карте. Сообщения с кодом не могут вам навредить, если вы не передавали их никому.

Узнать подробнее о правилах кибербезопасности

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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