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Центробанк оценит кредитоспособность ипотечников с потребкредитом

Дата публикации: 30 окт 2023
Центробанк оценит кредитоспособность ипотечников с потребкредитом

Банк России пересмотрит подход к оценке кредитоспособности граждан, берущих потребкредиты для оплаты первого взноса по ипотеке. Об этом говорится в сообщении регулятора.

«Около 6% ипотечных заемщиков, возможно, брали потребительский кредит для оплаты первоначального взноса. Банк России обсудит с банками подходы к оценке кредитоспособности таких граждан», — отметил Центробанк.

По данным ЦБ, во втором квартале 2023 года доля граждан с ипотечными и потребкредитами достигла 6,2%, что стало максимальным уровнем с четвертого квартала 2021 года. В Банке России считают, что именно заемные средства ушли на оплату первого взноса по ипотеке.

Согласно оценке регулятора, тенденция усиливается: у 8 из 10 граждан, получивших ипотеку, уже был один действующий кредит. При этом год назад показатель составлял 6 из 10 заемщиков.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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