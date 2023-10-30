Центробанк оценит кредитоспособность ипотечников с потребкредитом
Банк России пересмотрит подход к оценке кредитоспособности граждан, берущих потребкредиты для оплаты первого взноса по ипотеке. Об этом говорится в сообщении регулятора.
«Около 6% ипотечных заемщиков, возможно, брали потребительский кредит для оплаты первоначального взноса. Банк России обсудит с банками подходы к оценке кредитоспособности таких граждан», — отметил Центробанк.
По данным ЦБ, во втором квартале 2023 года доля граждан с ипотечными и потребкредитами достигла 6,2%, что стало максимальным уровнем с четвертого квартала 2021 года. В Банке России считают, что именно заемные средства ушли на оплату первого взноса по ипотеке.
Согласно оценке регулятора, тенденция усиливается: у 8 из 10 граждан, получивших ипотеку, уже был один действующий кредит. При этом год назад показатель составлял 6 из 10 заемщиков.