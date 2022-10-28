Центробанк сохранил ключевую ставку 7,5%, Сбер продлил семейную ипотеку до 2024 года — главное за неделю
- Центробанк оставил ключевую ставку прежней
- Сбер продлил семейную ипотеку до 1 июля 2024 года
- Аналитики Домклик рассказали о предпочтениях россиян и ценах на квартиры
- В России к 2030 году возведут 1 млрд квадратных метров недвижимости
- Сбер стал чаще выдавать ипотеку на строительство частных домов
- Домклик назвал топ-10 районов Москвы с комфортными ценами на квартиры
1. Центробанк оставил ключевую ставку прежней
Центральный банк России принял решение не менять ключевую ставку и оставить ее на текущем уровне — 7,5%.
Сейчас ставки по ипотеке в Сбере вернулись к значениям 2020 года. Наибольшей популярностью пользуются программы: Приобретение вторичного жилья (ставка от 10,4%), Господдержка (ставка от 6,3%), Семейная ипотека (ставка от 5,3%).
2. Сбер продлил семейную ипотеку до 1 июля 2024 года
Сбер продлил семейную ипотеку в соответствии с решением правительства России. Чтобы клиенты могли оформить льготный кредит, дети в их семьях должны родиться до 31 декабря 2023 года.
Кроме этого, теперь по программам Господдержкаи Семейная ипотека, наряду с приобретением или строительством жилых домов, доступно кредитование квартир и таун-хаусов от индивидуальных предпринимателей.
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3. Аналитики Домклик рассказали о предпочтениях россиян и ценах на квартиры
Более 70% клиентов Сбера, начиная с лета 2022 года, выбираютипотеку на вторичное жилье, несмотря на льготные ставки по госпрограммам на новостройки. Спрос на квартиры в новостройках тоже сохраняется, хотя за год среднее значение цены за квадратный метр по России выросло на 9%. Цена за квадратный метр сейчас — в районе 186 000 руб.
Мужчины и женщины берут ипотеку примерно с равной частотой (55% и 45% заемщиков соответственно). Интересно, что наличие семьи для женщины не является решающим фактором, тогда как мужчина, наоборот, чаще берет ипотеку после вступления в брак и рождения детей.
Подобрать квартиру во «вторичке»
4. В России к 2030 году возведут 1 млрд квадратных метров недвижимости
Такие планы заложены в Стратегию развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), сообщил вице-премьер страны Марат Хуснуллин. Помимо прочего, в рамках стратегии к 2030 году количество документов, сведений и согласований в строительстве могут сократить не менее чем в 2 раза.
Сегодня ввод жилья в России на 27% превышает показатели предыдущего года и составляет почти 80 млн кв. м.
Подобрать квартиру в новостройке
5. Сбер стал чаще выдавать ипотеку на строительство частных домов
С июля по сентябрь 2022 года доля самостоятельного строительства в общем объёме ИЖС-ипотеки в Сбере увеличилась до 35%. Желающие построить собственный дом оформили в Сбере 8,3 тыс. кредитов на 33,6 млрд рублей. Это больше, чем за первые шесть месяцев года.
Эксперты Домклик объясняют такую тенденцию запуском специальной программы «Ипотека с господдержкой на строительство дома своими силами», которая действует до конца года. Росту также способствовали низкие ставки по льготным программам — по ним в сентябре было выдано 97% всей ИЖС-ипотеки в Сбере.
Подобрать участок для строительства дома
6. Домклик назвал топ-10 районов Москвы с комфортными ценами на квартиры
Жители Москвы по-прежнему предпочитают приобретать в ипотеку однокомнатные квартиры — на них приходятся 47% от всех сделок. Затем идут двухкомнатные (35%) и трехкомнатные (16%) варианты.
Самые комфортные цены на квартиры — в Новой Москве (поселения Рязановское, Мосрентген, Сосенское и другие). В топ-10 по количеству сделок также входят районы Очаково-Матвеевское, Даниловский, Люблино, Западное Дегунино, Покровское, Покровское-Стрешнево, Хорошево-Мневники и Черемушки. Средняя цена «однушек» площадью 30 кв. м начинается от 8,9 млн руб.