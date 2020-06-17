Больше 1000 клиентов воспользовались сервисом подбора недвижимости в новостройках
С помощью сервиса подбора недвижимости в новостройках от ДомКлик уже больше 1000 клиентов смогли найти квартиру своей мечты.
Сервис дает возможность приобрести квартиру со скидкой до 10% и выбирать недвижимость из наиболее подходящих вариантов.
Мы собрали обратную связь от клиентов, которые уже воспользовались сервисом подбора и поделились своими впечатлениями.
«Оформила заявку, через 2 дня вышла на сделку. Все корректно, быстро и грамотно. Сервис подбора новостроек от ДомКлик помог выбрать квартиру по моим параметрам и получить скидку» — Ирина Геннадьевна, г. Москва, ЖК «Алхимово».
«Благодаря сервису подбора от ДомКлик выбрала квартиру и получила дополнительную скидку от застройщика на стоимость квартиры. Удобная программа, рекомендую!» — Кармен Камовна, г. Москва, ЖК «Государев дом».
«Воспользовался удобным сервисом поиска и подбора объекта от ДомКлик и получил скидку на квартиру» — Василий Александрович, г. Москва, ЖК Level Амурская.
«Был приятно удивлен новому сервису от Сбербанка, благодаря которому удалось подобрать квартиру по моим параметрам и получить скидку на стоимость квартиры» — Павел Сергеевич, г. Москва, ЖК «Лучи».
«ДомКлик помог в подборе объекта по моим параметрам, плюс дополнительно получил скидку 2% на стоимость квартиры. Новый сервис подбора от Сбербанка очень понравился!» — Сергей Сергеевич, г. Москва, ЖК Nagatino i-Land.
«Сервис подбора от ДомКлик подобрал квартиру, учитывая мои пожелания. Приятным бонусом стала скидка на квартиру от застройщика. Спасибо Сбербанку за оказанный сервис!» — Елена Михайловна, Московская область, ЖК «Квартал 29».
«Подал заявку на ипотечный кредит и получил решение в течение 5 минут. С недвижимостью на тот момент не определился. Сервис подбора недвижимости от ДомКлик оказал помощь в поиске объекта и получении дополнительной скидки от застройщика. В итоге мы стали обладателями НАШЕЙ квартиры в ЖК «5 элемент». Спасибо за новый сервис и качественную работу!» — Александр Юрьевич, г. Ростов-на-Дону, ЖК «5 Элемент».
«Мне все очень понравилось. Сбербанк не только предоставил ипотеку, но и помог подобрать квартиру в новостройке. Быстро и удобно!» — Андрей Андреевич, г. Псков, ЖК Smart.
С 1 июня 2020 года сервис доступен в Казани, Ижевске, Владимирской области, Нижнем Новгороде, Саранске, Новочебоксарске, Чебоксарах, Кировской области, Нижегородской области, Перми, Пермском крае, Татарстане, Марий-Эл, Чувашии, Мордовии, Приморском крае, Владивостоке, Хабаровске, Хабаровском крае и Амурской области, Астрахани, Красноярске, Самаре, Воронеже, Архангельске, Калуге и Ярославле.
Сервис доступен также в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Ростове-на-Дону, Краснодарском и Ставропольском краях, Республике Адыгее, Новосибирской области, Сургуте, Тюменской области, Екатеринбурге, Уфе, Челябинске и Свердловской области, Иркутске, Липецке, Волгограде, Оренбурге, Саратове и Пензе.
Воспользоваться сервисом подбора недвижимости в новостройках и найти квартиру со скидкой можно онлайн на ДомКлик.