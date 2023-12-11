Аренда жилья в крупных городах РФ подорожала на 25% за год
Стоимость аренды квартир в больших российских городах за последний год выросла в среднем на четверть. Об этом пишут «Известия».
Это касается как однокомнатных, так и двухкомнатных квартир, рассказали газете эксперты рынка недвижимости.
По данным компании «Этажи», больше всего ставки аренды на «однушки» повысились в Нижнем Новгороде — на 28%, а также в Челябинске — на 26,4%. Чуть меньше рост в Тюмени (+22,7%), Волгограде (+21,3%) и Ростове-на-Дону (+17,6%). При этом в Москве и Санкт-Петербурге аренда подорожала на 14% и 13% соответственно.
Эксперты объясняют это небольшим количеством вариантов и ростом ипотечных ставок на вторичную недвижимость. Помимо этого, многие россияне купили квартиры в недостроенных домах и ждут выдачи ключей в съемном жилье.
Читайте также: Арендная плата: как определить и выставить адекватную стоимость аренды квартиры