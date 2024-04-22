Строительство панельно-каркасных домов: почему это выгодно
Технологии и материалы для строительства домов совершенствуются. На первый план выходят более инновационные, качественные и быстрые способы.
Так, по каркасно-панельной технологии домокомплекты, состоящие из панелей стен, перекрытий и кровли, производят заводским способом, а на стройплощадке дом из них собирают буквально за несколько дней.
Об особенностях и преимуществах этого способа строительства рассказали в компании ТЕХНОНИКОЛЬ.
Производство каркасных панелей
Как правило, панели производят на заводе полного цикла: от сушки и обработки древесины до готовых домокомплектов. Производство оснащено высокотехнологичным и высокопроизводительным оборудованием.
Пирог панелей состоит из утепленного минеральной ватой деревянного силового каркаса, с внутренней стороны которого — пароизоляция, а с наружной — гидроветрозащита.
Стеновые панели комплектуют наружной отделкой, окнами, дверями. С внутренней стороны стены обшиты ГСПВ (влагостойкой гипсостружечной плитой) — для конструктивной жесткости, звукоизоляции и эстетики. Кровельные панели — с частично набитой гибкой черепицей или подготовкой под любое кровельное покрытие. На панелях перекрытий смонтирован гидроизоляционный подкладочный ковер. Внутри панелей проложены закладные для инженерных коммуникаций.
Качество материалов контролируют на каждом этапе производства. Ответственные производители упаковывают готовые панели в защитную пленку и доставляют на место строительства по этапам сборки, начиная от нижних элементов дома. Пленка защищает материалы во время транспортировки и монтажа.
Подведение внешних коммуникаций к участку, фундамент, доставка, строительный кран, монтаж, внутренняя отделка, вывоз строительного мусора — обычно не входят в стоимость домокомплекта. Эту информацию лучше уточнить у производителя.
Сборка домов из каркасных панелей
Каркасно-панельный дом легкий, поэтому для него подойдет любой фундамент: плитный, свайный, ленточный. Основание должно не только выдерживать вес дома и соответствовать характеристикам участка — от вида фундамента зависит и комплектация постройки. Например, цокольные панели нужны только для свайного и ленточного фундамента.
Собирать дома можно в любую погоду, потому что панели упакованы в защитную пленку, которую снимают после монтажа. Они соединяются между собой через монтажные карманы, которые потом закрывают. Возведение теплого контура дома занимает несколько дней.
Читайте также: Как подать уведомление о начале строительства
Особенности технологии
У каркасно-панельной технологии есть нюансы:
- география поставки может иметь ограничения
- каркасно-панельные дома собирают при помощи специальной строительной техники — нужен строительный кран, кран–манипулятор и место для их работы
- из-за больших габаритов панелей их доставляют фурами, которые могут подъехать не к каждому участку
Все это нужно уточнить до подписания договора на производство дома.
Преимущества каркасно-панельных домов
- Дом из панелей возводят за несколько дней — это большой плюс в условиях дефицита профессиональных строительных бригад.
- Чем меньше времени занимает процесс строительства, тем меньше накладные расходы. Например, оплата непредвиденных простоев и затраты на проживание бригады.
- Каркасный дом легкий — 1 кв. м панели весит 50 кг, поэтому можно выбрать любой фундамент.
- Идеальную геометрию сборки обеспечивает высокотехнологичное заводское производство.
- Стройка не зависит от погоды, так как панели обычно упакованы в защитную пленку.
- Мало строительного мусора — все элементы дома готовы, их нужно только соединить.
- Дом из каркасных панелей энергоэффективный, а, значит, его жильцы будут меньше платить за отопление.
Кроме того, панельно-каркасные дома отлично подходят под условия льготных ипотечных программ Сбербанка, а короткий срок строительства оставляет время, чтобы подвести коммуникации, сделать фундамент, зарегистрировать участок и дом.