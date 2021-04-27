Снять дачу в Подмосковье на лето: цены, направления и советы
Многим хочется уехать на лето из большого города на природу. Особенно актуально это сейчас — когда загородный отдых снова в тренде.
Рассказываем, где и как снять дачу на лето в Подмосковье.
Какой дом можно снять недалеко от Москвы
Многое зависит от ваших предпочтений и бюджета. Вариантов — масса. Вот самые популярные.
Обычная дача
Самый бюджетный вариант. Обычно, это скромный деревянный домик на участке 6 соток. Перед тем, как снимать такую дачу, спросите у хозяина, есть ли в доме водоснабжение, свет, интернет, где и какой там санузел (во дворе или в доме).
Плюсы такого варианта — стоимость. Минусы — могут быть перебои с водой, электричеством, мобильной связью и интернетом.
Всесезонный дом
Вариант подороже. Такие дома, как правило, с отоплением, горячей и холодной водой, стабильным интернетом. Стоить такой дом, скорее всего, будет больше, чем «просто дача».
Аренда всесезонного дома оправдана, если лето обещает быть дождливым и холодным, или если вы планируете провести на даче еще и часть осени.
Коттедж
Самый комфортный вариант. Часто в таких домах есть всё: начиная от хорошей техники на кухне и заканчивая беседкой на территории, сауной и бассейном.
Главный минус коттеджей — высокие цены.
Как найти дачу в Подмосковье
На Домклик есть около 4 000 различных вариантов для тех, кто хочет снять дом недалеко от Москвы. Чтобы найти дачу, используйте раздел «Фильтры». Выберите подходящие характеристики, укажите цену — и вперед.
Ориентирами для выбора являются транспортная доступность, качество дома, наличие отопления, техники, сада.
Найти дачу на лето на Домклик
Просматривать объявления можно списком или на карте. Карта удобна тем, что можно заранее понять маршрут. Например, если вы планируете регулярно выбираться в город по делам, а не проводить на даче месяцы напролет.
В каком районе лучше арендовать дачный дом
Переходим к географии. Подмосковье условно можно разделить на 4 больших направления.
Запад
Западное направление считается самым благополучным с точки зрения экологии. Также на северо-западе есть Истринское водохранилище — большой и живописный водоем в Московской области.
Разброс цен на Западе существенный. Если коротко, то чем дальше от Москвы, тем дешевле. Чем ближе — тем дороже — Рублевка, Барвиха, Николина гора. Скромный домик примерно в 20 км от города можно снять за 40-45 тысяч рублей в месяц. Цены на коттеджи начинаются от 400 тысяч.
Север
Север Подмосковья тоже славится хорошей экологией, красивыми и интересными местами, неплохой инфраструктурой. Например, в Солнечногорском районе есть озеро Сенеж — самое большое в Московской области. Еще один крупный водоем — Иваньковское водохранилище (Московское море). Оно находится под Дубной, на границе с Тверской областью.
Любителям истории наверняка понравится Сергиев Посад и его ближайшие пригороды. Тут тоже есть водоем — водопад Гремячий, вода в котором считается целебной.
Цены на аренду домов на Севере в целом ниже, чем на Западе. Снять простой летний домик тут можно за 25-35 тысяч в месяц. Цены на коттеджи и всесезонные дома очень разные — всё зависит от удаленности от Москвы и самого дома.
Юг
Юг Подмосковья — богатая история. Коломна и Серпухов, например, это такие островки русской старины. В каждом из этих городов сохранился свой кремль, работают музеи.
Популярностью у дачников пользуются поселки Лукьяново, Липицы, Мирный. Престижным среди коттеджных считается поселок Романовские дачи в Тульской области.
Цены на аренду домов к югу от Москвы начинаются от 25 тысяч рублей. За 50-70 тысяч можно найти хорошие варианты.
Восток
Восточная сторона Подмосковья, как и Юг, считается бюджетной. Тем не менее, места тут хорошие. Особенно, если уехать чуть дальше от Москвы, во Владимирскую область. Так, по Горьковскому шоссе за 1,5 часа можно доехать до Суздаля.
Простой дачный домик на востоке Подмосковья можно снять за 20-30 тысяч рублей. Если рассматривать варианты, которые более удалены от столицы, можно найти дом еще дешевле (под Владимиром — от 15 тысяч). Цены на коттеджи и хорошие всесезонные дома начинаются от 90 тысяч рублей в месяц.
Чек-лист для тех, кто хочет снять дачу на лето
В финале решили собрать для вас полезные советы, которые помогут сделать правильный выбор и провести лето за городом комфортно.
Подумайте, чего вы хотите от загородного дома
Жизнь за городом — это здорово. Но подходить к ней надо с умом. Надоел город, хочется «перезагрузки»? Возможно, в этом случае проще и комфортнее будет снять дом не на все лето, а на пару недель. Как раз успеете отдохнуть от города, но еще не успеется устать от деревни.
Выберите локацию
Прикиньте, сколько времени придется тратить на дорогу, если вам понадобится ездить в город. Также оцените, есть ли рядом с будущей летней дачей продуктовые магазины, аптеки, банки, остановки автобусов и станции электричек — блага «цивилизации» — это важно.
Определись с бюджетом и добавьте еще 10%
Что-то починить, подкрасить, поменять лампочки, купить решетку для барбекю или новый мощный модем для стабильного Wi-Fi — нормальные для дачи истории. Помните, что дорого — не всегда хорошо. Рынок загородной недвижимости, особенно в Подмосковье, порой ведет себя странно: высокие цены не всегда отражают реальное положение вещей.
Задавайте вопросы
До просмотра, а тем более во время знакомства с владельцем или риелтором, узнавайте все подробности. Уточняйте все моменты, которые вам непонятны. Откуда в доме вода: колодец или центральное водоснабжение? Как она греется: газовым котлом или бойлером? Какой в итоге получается счет за свет? Какая дорога ведет к шоссе: асфальтированная или грунтовая?
Всё это кажется мелочами по сравнению с жизнью у соснового леса, но жить вы все-таки будете не в лесу, а в доме — пусть он будет комфортным.