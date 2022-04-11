Нестандартные планировки квартир в домах комфорт-класса
Стереотип о том, что в жилых комплексах сегмента «масс-маркет» представлены исключительно типовые планировки, уже давно не соответствует действительности. Сегодня многие застройщики, стремясь предложить клиентам максимально широкий выбор, разбавляют квартирографию довольно необычными вариантами.
Петербургская строительная компания «КВС» рассказывает, какие нестандартные планировки можно встретить в недорогих объектах и в чем преимущества таких квартир.
Террасы
Когда-то наличие собственной террасы было признаком элитного жилья. Однако сейчас эту опцию можно встретить в домах комфорт-класса: как правило, в малоэтажных. Например, открытые террасы имеются в квартирах ЖК «Любоград», который компания «КВС» строит в Стрельне, в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. Площадь 9-11 кв. метров позволяет без труда организовать здесь просторную зону отдыха со столом и стульями.
Летом террасу можно использовать для занятий спортом: например, разместив тут тренажер или беговую дорожку. Но особенно полезным такое пространство будет для молодых родителей: здесь можно «гулять» с коляской, не покидая пространства квартиры.
Трехметровые потолки
Высокие потолки — еще одно преимущество, которое раньше было характерно только для элитного жилья, а сейчас встречается и в комфорт-классе. Как правило, застройщики размещают такие квартиры на последних этажах домов. Например, подобные планировки представлены в ЖК «Ясно.Янино» на восьмых этажах домов.
Высокие потолки имеют массу преимуществ. Во-первых, они делают помещения просторнее, создают ощущение свободы. Кроме того, в такой квартире можно реализовать разные интерьерные решения: например, использовать эффектные подвесные светильники или добавить броских акцентов вроде большой картины или зеркала.
Французские балконы
Французский балкон — это, по сути, панорамное окно с решетчатым ограждением и небольшой площадкой. Такое решение добавляет квартире света и позволяет в полной мере наслаждаться видом из окна. Кроме того, французские балконы украшают фасад дома, добавляют ему стиля и изящества. Такие квартиры можно встретить, к примеру, в ЖК «Любоград». Французский балкон, как правило, располагается в комнате, а на кухне при этом имеется лоджия.
Эркеры
Эркер — это выступающая из стены часть комнаты. Окно при этом располагается в трех плоскостях. Такое решение делает квартиру более освещенной, добавляет интерьеру изюминки. Сам эркер позволяет использовать оригинальные решения: например, зонировать комнату, выделив уютную зону отдыха или маленький рабочий кабинет. Такие квартиры представлены, например, в квартале «Имение» микрогорода «Новое Сертолово».
Окно в ванной
Небольшое окно в ванной комнате — еще одна «изюминка», которая в последние годы стала встречаться в домах комфорт-класса. Это делает помещение светлее, позволяет создать особую расслабляющую атмосферу. Квартиры с окном в ванной можно найти, к примеру, в ЖК «Ясно.Янино» от «КВС».
На Домклик можно найти планировку на любой вкус: здесь представлено более 38 тысяч квартир в Петербурге и Ленинградской области.