Как написать объявление о сдаче квартиры в аренду
Правильно написанное объявление поможет привлечь больше арендаторов и сдать квартиру быстрее. В статье делимся рекомендациями, как грамотно его составить.
Оформление объявления условно можно разделить на два этапа — подготовку и непосредственно написание. Подробнее о каждом расскажем ниже.
Подготовка
Изучите объявления в вашем доме и ближайших
Скорее всего, кто-то из ваших соседей по дому и району тоже сдает жилье в аренду. Просмотрите их примеры, обращая внимание на:
- Цену. Это поможет понять ситуацию на рынке и выставить соразмерную стоимость аренды. Таким образом вы ее не занизите, упустив возможный доход, и не завысите, что чревато долгим поиском жильцов.
- Описание квартиры и района. Подсмотрите у соседей преимущества района или цепляющие детали объявления и используйте эту информацию для своего описания.
Поймите, кто ваш арендатор
Подумайте, кто потенциально может жить в вашей квартире или кого вы хотите видеть в качестве арендатора: семью с детьми или студентов, молодых людей или взрослых, пожилых и так далее. И создайте объявление именно под них — покажите преимущества квартиры и района для конкретной группы людей. К примеру, при сдаче жилья семьям с детьми стоит указать в описании наличие школ и детских садов. А если это человек пожилой, то, скорее всего, ему придутся по душе тихие соседи и спокойная атмосфера района.
Определитесь со стоимостью аренды
Это самый простой пункт, поскольку узнать рыночную цену для сдачи в аренду можно в сервисе «Анализ цены». Для этого нужно лишь указать адрес жилья. Система выдаст вам значение, на которое вы можете ориентироваться при установлении стоимости аренды.
Сделайте фото квартиры
Объявление — это не только описание жилья (расположение, комнатность, площадь и так далее), но и фотографии. Они важны, поскольку в первую очередь потенциальный арендатор обращает внимание на внешний вид объекта, в котором ему предстоит жить.
Перед тем, как фотографировать жилье, его следует привести в порядок. Лучше всего сделать генеральную уборку: вымойте полы, протрите пыль и уберите лишние предметы, чтобы помещение выглядело чисто и просторно. Для фото можно оставить интерьерные детали, которые придадут квартире уют и стиль.
На этом же этапе стоит подремонтировать квартиру, если есть такая необходимость. К примеру, подклеить оторвавшиеся обои, заменить сломанную ручку на двери и выкинуть ненужные вещи, которые давно захламили балкон. Некоторые недостатки могут снизить стоимость жилья, а то и вовсе отпугнуть арендаторов.
Также внимания требует и сама съемка — чтобы потенциальный жилец не пролистал в общем потоке объявлений ваше, фото должны быть качественными. Для этого следуйте простым правилам: снимайте при естественном освещении (либо при достаточном искусственном) — на фотоаппарат или смартфон с хорошей камерой, держите его ровно, чтобы не завалить горизонт.
Если у квартиры или дома есть преимущества, о которых больше расскажут фотографии, чем слова, обязательно их зафиксируйте. Это может быть красивый вид из окна, мансарда, лепнина на потолках и прочее.
Подробно о том, как фотографировать жилье для объявлений, можно прочитать в статье:
Создание объявления
Для того чтобы правильно составить объявление о сдаче квартиры, разберемся, что именно в нем нужно писать и как.
Что должно быть в тексте объявления
Как правило, при создании объявления на профильных сайтах нужно заполнить анкету недвижимости. Рекомендуем это сделать, причем указать следует даже необязательную информацию. Это необходимо для того, чтобы поисковик выдавал ваше объявление потенциальному арендатору, который ищет жилье по конкретным параметрам.
В этой же анкете вы увидите окошко с описанием. Дублировать туда техническую информацию, такую как тип санузла, год постройки дома (конечно, если это не особенность здания), наличие мусоропровода и так далее, не стоит. В описании расскажите только о важных деталях, таких как:
- расположение, площадь и количество комнат;
- свежесть ремонта;
- удобства: наличие техники и мебели, интернета;
- инфраструктура: транспорт и его доступность (расстояние до станций метро и автобусных остановок), парковки, парки, торговые центры, фитнес-центры и так далее;
- срок сдачи квартиры;
- наличие других платежей, помимо арендного;
- контакты с указанием удобного формата общения и времени, в которое можно звонить или писать.
Нелишним будет прописать ограничения и другую подобную информацию. К примеру, если вы точно не сдадите квартиру арендаторам с животными, скажите об этом сразу, чтобы не тратить свое и чужое время. Или если вы готовы пустить жильцов только, например, через два месяца, также предупредите об этом в тексте.
Как его писать
Начать описание можно с цепляющей фразы, которая заинтересует вашу аудиторию: «Пешком в Сити», «Можно с животными и детьми», «Сдается впервые», «Квартира от собственника». Подумайте, что выгодно отличает вашу квартиру от других, и заявите об этом.
Пишите структурированно. Для легкого восприятия разделите текст на смысловые абзацы. Длинный сплошной текст может отбить желание его прочесть.
А также кратко и конкретно. Старайтесь избегать лишних деталей и ненужных. Например, фразы наподобие «шикарная квартира» лучше заменить на конкретные особенности и удобства жилья. Громкие, ничем не подкрепленные слова, вызовут лишь недоверие.
Кроме этого:
Будьте честны с арендатором. Не стоит писать о тех преимуществах, которых у вашей квартиры или района нет. Ведь квартирант рано или поздно об этом все равно узнает.
Не используйте CAPS LOCK и восклицательные знаки. Это негативно действует на читателя, поскольку создается впечатление, что на него кричат.
Проверьте ошибки. И дело даже не в том, что это может оттолкнуть арендатора. При большом количество самых разных ошибок написанное будет сложно понять.
Пример грамотно составленного объявления
Применим полученные знания на практике и напишем объявление. Вот что вышло у нас:
Квартира от собственника. «Однушка» площадью 40 кв. м, дом в 15 минутах ходьбы от станции метро «Воробьевы горы». Косметический ремонт сделан три месяца назад. В квартире базовый набор мебели: кровать, два шкафа и тумба; кухня обставлена полностью. Из техники — телевизор, стиральная машинка, холодильник, микроволновка и посудомойка. Проведен Wi-Fi.
Территория дома огорожена, в подъезде есть консьерж. Район — тихий. Баров и ресторанов здесь вы не найдете, зато рядом парк «Воробьевы горы».
Квартиру сдаю на долгий срок, одному человеку или паре, можно с животными. Заехать можно будет сразу после подписания договора.
Стоимость аренды — 100 тыс. руб., в нее входит коммуналка. Депозит — 100 тыс. руб. Звоните или пишите по номеру +7925… с 10:00 до 19:00.
А теперь попробуйте написать и разместить объявление вы 💚
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