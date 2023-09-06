Как мы за месяц продали квартиру на Домклик: личный опыт
Поделилась с нами историей продажи своей квартиры на Домклик. Евгения рассказала, как ей удалось быстро найти покупателя, с какими проблемами пришлось столкнуться в процессе, как прошла сделка и передача жилья.
Почему решили продавать квартиру
Весной 2022 года мы с мужем построили дом. На выходе мы получили только коробку без фасада с крышей и окнами. После завершения строительства нам предстояла ещё огромная работа — в дом нужно было завести все коммуникации, облицевать его, сделать отопление, благоустроить террасу и участок, не говоря уже о внутренней отделке.
Изначально план был такой — обеспечить минимум, необходимый для жизни, переехать, продать квартиру и на вырученные деньги довести ремонт до ума.
У нас были кое-какие сбережения (около 500 тыс. рублей) плюс мы могли тратить на ремонт часть средств из ежемесячного заработка. Также была идея взять кредит, чтоб приблизить момент переезда, и закрыть его после продажи квартиры.
Но на деле всё получилось не так, как мы планировали. За первые полгода после завершения строительства мы потратили на работы по дому около 1 миллиона рублей, но это ни на йоту не приблизило нас к переезду.
Так мы пришли к выводу, что для достижения цели нам нужна крупная сумма в моменте. Вопрос с оформлением кредита мы больше не рассматривали, так как не было понимания, сколько денег в итоге понадобится, а главное — как быстро будет продвигаться работа.
Поэтому было принято решение продать квартиру сейчас и переехать на съёмную.
Объявление о продаже мы выложили на Домклик 5 апреля 2023 года, а задаток получили 2 мая. Сделка в итоге прошла только 29 июня.
Как готовились к продаже
Мы въехали в свою квартиру 8 лет назад. Это был новый дом, поэтому мы были её первыми владельцами и ремонт делали с нуля. Конечно, за время нашего проживания внешний вид квартиры немного «подустал», но в целом она выглядела неплохо.
Перед продажей мы решили, что называется, придать помещению товарный вид.
Что мы сделали:
- Подклеили обои в тех местах, где они отошли
- Зашпаклевали и покрасили откосы на окнах, так как в углах уже появились пустоты
- Избавились от вещей, которые создают ненужный шум (вынесли в подвал объёмные детские игрушки, коробки из-под техники, которые годами пылились за шкафом)
Ещё мы выписались из квартиры и прописались в доме. Он на тот момент уже был зарегистрирован в Росреестре как жилое помещение. Сменить адрес регистрации нам удалось за 3 дня — от момента подачи заявления на Госуслугах до получения штампа в паспорте.
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Как определили цену
Продавать решили без привлечения риелтора — в прошлом уже был удачный опыт самостоятельной покупки недвижимости. Соответственно, цену пришлось определять без посторонней помощи.
Мы изучили похожие объявления на Домклик и на других площадках, посмотрели, по какой цене в действительности проводились сделки в нашем городе.
Это можно сделать с помощью бесплатного сервиса оценки квартиры на Домклик.
Для получения отчёта нужно указать адрес, комнатность и площадь квартиры, а также учесть ремонт и этаж. Результаты оценки можно увидеть сразу. Кроме того, в отчёте есть информация о том, по какой цене были приобретены квартиры, расположенные поблизости.
Вот такой результат получили мы:
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Сервис предлагал нам установить цену в 4,1 млн, но не более 4,8 млн. Мы решили, что готовы продать свою квартиру за 4,5 млн рублей (в результате так и вышло).
Сейчас объясню почему. В нашем доме предусмотрено индивидуальное отопление — в каждой квартире есть газовый котёл. У нас всегда есть горячая вода, а отопление мы можем включать или выключать в любое время года и самостоятельно регулировать температуру воды в батареях.
Это не только удобно, но и выгодно. В нашем городе платежи за услуги ЖКХ в квартирах с централизованным отоплением и горячей водой зимой в среднем достигают 10-15 тысяч рублей в месяц. Мы за свою двушку в самые холодные месяцы платили не больше 5 тысяч рублей. Поэтому квартиры с индивидуальным отоплением стоят дороже и продаются быстрее.
В итоге в объявлении мы указали цену 4,6 млн рублей с прицелом на торг в 100 тысяч.
Что указывали в объявлении
Написали всё как есть, разумеется, с акцентом на преимуществах. Текст был такой:
«Дом сдан в 2015 году. Свежий ремонт — натяжные потолки, ламинат, межкомнатные двери. Кухня под заказ со встроенной техникой (плита, духовой шкаф, посудомоечная машина — входит в стоимость), встроенный шкаф-купе в прихожей. Индивидуальное отопление, дешёвая коммуналка. В квартире установлены 2 кондиционера. Возможен торг».
Также для привлечения внимания покупателей мы сделали красивые фотографии квартиры. Для этого опять же навели порядок, избавились от лишнего шума, использовали правильный ракурс.
Вид из окна у нас не очень (на гаражный кооператив), поэтому его не фотографировали. Тут стоит отметить, что нам повезло со временем года — продавать квартиру решили весной, когда на улице много зелени и цветов. Это сильно скрашивает неприглядный экстерьер.
Как проходили показы
За всё время поиска покупателя нам пришлось показать квартиру около 10 раз. Как ни странно, для нас этот этап оказался самым тяжёлым.
Ситуация осложнялась тем, что мы постоянно проживали в квартире и перед каждым визитом «смотрителей» нужно было всё приводить в порядок, чтобы придать помещению более привлекательный вид. У нас в квартире не было балкона, кладовки или даже большого шкафа, поэтому с организацией хранения всегда были проблемы. К примеру, то же бельё приходилось развешивать на сушилке, которая стояла в комнате. Ну и детские игрушки, куда же без них — они были повсюду.
Но уборка — это не самая большая беда. В моральном плане было очень непросто впускать незнакомых людей в свой дом, рассказывать, что и где находится. С некоторыми «смотрителями» завязывалась непринуждённая беседа, с другими — диалог проходил напряжённо с неловкими паузами или даже с критикой. К примеру, одни ребята, только переступив порог нашей квартиры, сказали, что у нас ужасный подъезд.
В любом случае всё это было крайне неприятно, и для себя мы поняли, что в идеале нужно продавать квартиру, когда ты уже в ней не живёшь (так и было в прошлый раз). А самый лучший вариант — если показы и переговоры на себя берёт риелтор.
Как оформляли задаток
1 мая мы договорились о просмотре с очередными покупателями. Приехала молодая пара с двумя маленькими детьми. Ребята задали несколько вопросов, сказали, что всё в точности соответствует их ожиданиям. У них уже был опыт просмотра квартиры, когда выложенные фотографии не соответствовали действительности. В нашем случае всё было по-честному.
Также в ходе беседы договорились о скидке в 100 тысяч рублей от цены, указанной в объявлении. Квартиру ребята планировали покупать в ипотеку, а в качестве первого взноса использовать маткапитал плюс собственные средства. Заявку они пока не подавали, но уверили нас, что проблем с одобрением быть не должно — кредитная история и платёжеспособность в порядке.
Наши будущие покупатели попросили дать им один день на «подумать», но уже вечером перезвонили и сказали, что выбор сделан в пользу нашей квартиры. В тот же день они подали заявку на ипотеку и получили положительное решение.
Мы договорились о сумме задатка в 50 000 рублей и подписали соответствующий договор. Соглашение мы составили сами по этому шаблону. В договоре задатка мы указали, что обязуемся провести сделку в течение двух месяцев (до конца июня), так как нам требовалось время на сборы и поиск съёмного жилья.
Как прошла сделка
После одобрения заявки покупатели выбрали нашу квартиру среди объявлений на Домклик. Это позволило им получить скидку 0,3% на ставку по ипотеке.
Квартира находилась у нас с мужем в совместной собственности, поэтому нас обоих добавили в сделку в личном кабинете на Домклик. Там же мы загрузили документы (сканы своих паспортов и договора купли-продажи, по которому приобретали жильё) и подтвердили право собственности.
Дальше покупатели заказали отчёт об оценке. Он был готов в течение двух дней, оценочная стоимость практически совпала с ценой, указанной в договоре. Оценщик сам добавил отчёт в пакет документов. Договор купли-продажи тоже заказали на Домклик — эти расходы покупатели взяли на себя.
Обратите внимание, что сейчас при покупке квартиры на вторичном рынке в ипотеку Сбера оформлять отчёт об оценке больше не нужно.
Проверка документов и недвижимости заняла пару дней. После получения одобрения можно было записываться на сделку в офис банка. Также покупатели заказали на Домклик услугу электронной регистрации (даёт 0,3% скидки на ставку по ипотеке) и сервис безопасных расчётов.
В силу личных обстоятельств мы смогли провести сделку только 29 июня. Наши покупатели изначально были предупреждены о возможной задержке, поэтому недопониманий не возникло.
В назначенное время мы приехали в офис. С собой взяли паспорта и старый договор купли-продажи. Вся процедура заняла не более часа.
Когда мы получили деньги
Непосредственно на сделке покупатели перечислили нам сумму, которую планировали отдать за счёт собственных средств — 250 000 рублей (плюс 50 000 рублей мы ранее получили в виде задатка).
На следующий день на мой счёт пришли ипотечные деньги — 3 424 000 рублей.
Средства маткапитала (почти 776 тысяч рублей) зачислили 11 июля, то есть на восьмой рабочий день после заключения сделки.
Когда освободили квартиру
Когда была назначена дата сделки, мы договорились, что после подписания документов сможем ещё несколько дней пожить в квартире. Определили дату переезда — 8 июля.
Уже на сделке мы узнали, что средства маткапитала придут в течение 3 недель. Это был неприятный сюрприз для меня, так как выходило, что мы должны переехать, не получив всей суммы. Если бы я знала это заранее, то не договаривалась о дате переезда до полного расчёта.
Но к этому времени мы уже вывезли большую часть вещей и мебели и договорились с транспортной компанией. Поэтому решили не откладывать. В итоге деньги пришли намного раньше, чем планировалось.
Сам переезд прошёл гладко, но волнительно. Нам было непросто прощаться с квартирой, которую мы в течение 8 лет называли домом.
Сейчас ни о чём не жалеем, так как эта сделка дала нам возможность существенно приблизить мечту о собственном доме.
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*Мнение редакции Домклик может не совпадать с мнением героя статьи