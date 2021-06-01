Что учитывать при выборе квартиры, если у вас есть ребенок
Если у вас есть ребенок, то и квартиру выбирать нужно на вырост. Дети в 2 года, в 7, 13 и 17 лет — это разные люди с совершенно разными потребностями и интересами. Как в таком случае выбирать квартиру, чтобы не пожалеть через несколько лет?
Даже если бюджет на покупку ограничен, то при точном расчете вполне возможно найти удобное жилье с прицелом на будущее.
Удобная планировка квартиры
Пусть не с самого рождения, но со временем ребенку понадобится личное пространство. В идеале своя комната.
Если вы рассматриваете вариант 2- или 3-комнатной квартиры, вопрос отдельной комнаты решается сам собой.
Если же выбираете однокомнатную квартиру, то желательно, чтобы было 2 окна. Тогда можно будет зонировать пространство, сделать перепланировку и выделить отдельную детскую комнату. Не стоит делать её слишком закрытой, чтобы постоянно иметь возможность следить за ребёнком.
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В каждом возрасте у ребенка свои потребности, с которыми родителям необходимо считаться. Для детей дошкольного возраста нужна детская зона — безопасное место для игр и развития. Стоит учесть дизайн помещения, отсутствие опасных предметов, которые могут навредить малышу.
Школьнику, кроме спального места, уже необходим письменный стол, настольная лампа, полки для хранения книг и учебников. В этом возрасте у ребенка появляются новые увлечения и хобби.
Будьте готовы к постоянным изменениям и принимайте их с мудростью взрослого — сегодня ребенок обожает свою кровать-карету, а завтра Золушка выросла, и вам приходится размещать объявление на авито.
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А вот старшие классы — первая необходимость создания отдельной комнаты или зоны. Ребёнку важно иметь личное пространство, отдельное от взрослых — свою спальню, рабочее место. В противном случае ему будет недостаточно свободы и комфорта дома, и большую часть времени он захочет проводить где-то еще.
Учитывайте, что с каждым годом гора одежды, обуви, игрушек будет расти в геометрической прогрессии. Санки, лыжи, самокат, скейтборд — это всё важные этапы роста и развития, которые нужно где-то хранить. И для того, чтобы все эти вещи не наполняли общую гостиную, кухню или коридор, вам просто необходимо позаботиться о встроенных шкафах, гардеробных и балконе.
Этаж
Для семей с маленькими детьми оптимальным выбором станет квартира на втором-третьем этаже. Да, есть лифт, но иногда он ломается, а гулять с детьми нужно каждый день. Да и не в каждый лифт удобно погружаться с ребенком на руках, игрушками и коляской.
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Подъезд
Проверьте, есть ли специальный пандус для подъема коляски. А если в подъезде есть холл для хранения коляски и велосипеда — это огромный плюс, который вы со временем обязательно оцените.
Наличие рядом детских садов, школ, больниц
Да, это банально, но всё же повторим: наличие поблизости детских садов, школ и поликлиник, магазинов, близость к остановкам и станциям метро — это принципиально важно.
Вам каждый день придётся покупать продукты, водить детей в садик, встречать из школы, а иногда посещать врача. Так пусть хотя бы с этим не возникает проблем.
Детская площадка во дворе
Обязательно наличие детской площадки во дворе и парка для прогулок поблизости. Но мы помним, что дети растут, поэтому заранее проверяем, есть ли рядом площадка с тренажерами, стадион, развивающие центры, секции и художественная школа.
Для подростков важно, чтобы в пешей доступности располагались кафе, кинотеатр, торговый центр. Они всё равно когда-нибудь пойдут туда без вас, поэтому лучше если всё это будет рядом.
Выбирайте безопасные районы
Если сейчас ваш ребенок бывает на улице только под присмотром, то со временем он будет передвигаться самостоятельно. Поэтому безопасность — самый важный критерий для родителей.
Проверьте, что находится рядом с домом, по дороге от дома до школы. Нужно ли переходить проезжую часть, есть ли опасные участки дороги, темные переулки и дворы.
Если же ребенку придется проехать на общественном транспорте, остановка должна располагаться недалеко от дома, а маршрут — тщательно изучен.
И главное — не торопитесь с выбором квартиры. Подумайте о комфорте всех членов вашей семьи, взвесьте все за и против и только тогда принимайте решение о покупке.