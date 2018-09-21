Что даёт эксклюзивный договор с агентом?
Эксклюзивный договор — единственный способ заставить агента сделать максимум и защищать ваши интересы. Если агент этого не делает, расторгайте с ним договор.
Что такое эксклюзивный договор?
Эксклюзивный договор — это договор преимущественного права работы агентства по продаже либо покупке недвижимости с конкретным клиентом.
Договор несет в себе двустороннее обязательство: как со стороны клиента — заказчика, так и со стороны агентства — исполнителя. Клиент всецело доверяет агенту, а специалист, в свою очередь, должен организовать процесс и заниматься вопросом продажи или покупки недвижимости добросовестно, качественно и в срок, с максимальной юридической поддержкой, за определенную гарантированную оплату, т. е. комиссионное вознаграждение за конечный результат.
У качественного продукта есть цена
Это не про деньги. В случае с эксклюзивным договором у клиента появляются не только права, но и обязанности перед экспертом. А это значит:
- Слышать, что говорит эксперт
- Доверять его мнению
- Дать ему свободу действия
Что делает эксперт?
Если вы продаете недвижимость, то задача эксперта — не поиск покупателя по заявленной вами с потолка цифре.
Задача эксперта найти два ответа:
- Можно ли продать объект по заявленной вами цене
- Если нельзя, то сказать точно, по какой цене можно продать
Для решения этих задач агент должен из объекта, который нравится только вам, сделать объект, который нравится покупателям.
Для подкрепления доказательства максимальной цены за ваш объект агент должен собрать максимальное количество предложений о покупке в письменном виде.
Когда кто-то пишет, что агенты бесполезны, скорее всего, у них был печальный опыт работы с непрофессионалом.
Автор текста: Сергей Смирнов
Специалист по недвижимости, старший партнер Realtutor