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Почему ставка по ипотеке не изменилась после загрузки полиса
Дата публикации: 22 дек 2022
Если вы продлили полис страхования жизни и здоровья на Домклик или оформили полис в другой страховой компании и загрузили его в личный кабинет, то ставка по ипотеке снизится на 1% после следующей платёжной даты.
Пример. Дата платежа по ипотеке — 9 число. Если клиент продлил страховку 15 января, то сумма платежа пересчитается только с 9 марта.
Илья Шайдуров
Автор статьи
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