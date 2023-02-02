Неустойка по ипотеке СберБанка: причины начисления
Разбираемся, в каких случаях начисляется неустойка по ипотеке и как этого избежать.
Что такое неустойка по ипотеке
Согласно ст. 330 Гражданского кодекса РФ неустойка — это денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств. Простыми словами, это штраф за нарушение условий договора.
Не стоить путать неустойку с процентами по ипотеке. Независимо от наличия или отсутствия нарушений со стороны заёмщика, банк продолжает начислять проценты на остаток основного долга по ставке, которая указана в договоре.
Причины начисления и размер неустойки
Неустойка по ипотеке Сбера начисляется в случаях, предусмотренных кредитным договором.
1. Несвоевременная оплата ежемесячного платежа
Если заёмщик вовремя не перечислил платёж в погашение основного долга и уплату процентов по ипотеке, размер неустойки рассчитывается следующим образом:
Ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на дату заключения договора х Сумма просроченного платежа
Размер ключевой ставки, на основании которой будет рассчитываться неустойка, указан в вашем кредитном договоре.
Неустойка начисляется ежедневно с даты, следующей за датой платежа по ипотеке, по дату погашения просроченной задолженности (включительно).
Например, если клиент должен был внести очередной платёж по ипотеке 22 марта, а фактически оплата прошла только 27 марта, то неустойка будет начислена за 5 дней — с 23 по 27 марта включительно.
2. Несвоевременное предоставление документов
По условиям ипотечного договора заёмщик должен оформить право собственности на приобретаемый объект, а также предоставить полис страхования недвижимости и отчёт об оценке. Указанные документы предоставляются в банк лично или дистанционно через личный кабинет заёмщика на Домклик. Срок предоставления документов указан в договоре.
В противном случае банк начислит неустойку в размере 1/2 процентной ставки, предусмотренной договором, от суммы остатка основного долга.
Неустойка начисляется начиная с 31-го календарного дня после наступления даты неисполнения обязательств по дату предоставления документов. Например, если клиент должен был предоставить документы до 31 декабря и не сделал этого, то банк начнёт начислять неустойку с 31 января.
Перечень документов зависит от того, на какие цели выдавалась ипотека.
Готовое жильё. При покупке в ипотеку готового жилья и передаче его в залог заёмщик должен предоставить выписку из ЕГРН об объекте недвижимости, подтверждающую, что обременение оформлено в пользу банка. Если залогом выступает иной объект, то нужно предоставить договор ипотеки с отметкой о регистрации (выдача кредита проводится только после оформления объекта в залог).
Это нужно сделать в течение 3 месяцев с даты оформления объекта в собственность, но не позднее 6 месяцев с даты выдачи кредита.
Если сделка проводится с использованием сервиса электронной регистрации, то предоставление выписки из ЕГРН не требуется.
Строящееся жильё. Для подтверждения целевого использования кредита после оформления собственности на квартиру сообщите об этом банку, воспользовавшись услугой «Инструкция после сдачи дома». С её помощью можно пошагово выполнить все требования банка онлайн.
Если кредитный договор подписан до 29.11.2022 года, крайний срок предоставления документов — 3 года с даты получения ипотеки. Если собственность оформлена раньше — документы должны быть предоставлены в банк не позднее 3 месяцев с даты регистрации такого права.
Если кредитный договор подписан после 29.11.2022 года, крайний срок предоставления документов — срок передачи ключей согласно договору долевого участия или договору уступки прав требования + 6 месяцев на оформление права собственности.
Также после оформления права собственности на жильё нужно заказать отчёт об оценке и оформить полис страхования недвижимости.
Индивидуальное жилищное строительство. До истечения 3 лет с даты выдачи кредита/его первой части, но не позднее 2 месяцев с даты окончания строительства необходимо предоставить:
- документы, подтверждающие окончание строительства дома (акт приема-передачи дома, выписку из ЕГРН с подтверждением регистрации права собственности на дом и залог на него в пользу банка)
- отчёт об оценке построенного дома (не требуется, если дом не будет залогом по кредиту)
- страхование построенного дома (не требуется, если дом не будет залогом по кредиту)
Земельный участок. Если в кредит также приобретался участок под строительство, то не позднее 3 месяцев с даты оформления собственности на него нужно предоставить договор купли-продажи земли с отметкой о регистрации или выписку из ЕГРН с подтверждением перехода права собственности на участок (и его залог при необходимости). Состав документов и сроки их предоставления могут меняться в зависимости от конкретной программы кредитования.3. Несвоевременное возобновление страхования залогового объектаПолис страхования недвижимости нужно обязательно продлевать каждый год и предоставлять в банк до того, как закончится срок действия предыдущего полиса. Это требование закона, так как объект недвижимости находится в залоге у кредитора.Банк начисляет неустойку (штраф, пени) на остаток по кредиту начиная с 31-го календарного дня после окончания действия предыдущего полиса. Размер неустойки и обязанность ее уплаты определены условиями кредитного договора. Полис страхования ипотечной недвижимости можно продлить с помощью сервиса Домклик. В этом случае полис автоматически отправляется в банк и вам не нужно дополнительно загружать его в личный кабинет. Документы обрабатываются в течение 3 рабочих дней. По результатам вы получите СМС-сообщение о статусе принятия полиса банком.
Как избежать начисления неустойки
Своевременная оплата ежемесячного платежа и продление страхования недвижимости — это сугубо ответственность заёмщика. Что касается предоставления документов, то бывают ситуации, когда выполнение этого обязательства не всегда зависит от клиента.
Например, если застройщик задерживает сдачу дома, необходимо сообщить об этом в банк. Сделать это нужно до истечения срока, установленного кредитным договором.
Достаточно написать в чат и приложить документы, подтверждающие нарушение сроков застройщиком, или уведомление Росреестра о задержке сроков регистрации. Менеджер банка поможет разобраться, какие документы потребуются, чтобы избежать начисления неустойки.
Читайте также: Страховка недвижимости, жизни и здоровья: зачем оформлять и продлевать полис