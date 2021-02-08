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Ипотека
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Любой вопрос с банком после оформления ипотеки можно решить онлайн

Дата публикации: 08 фев 2021
Любой вопрос с банком после оформления ипотеки можно решить онлайн
Содержание

Если вы оформили ипотечный кредит в СберБанке, вам доступно обслуживание полученной ипотеки на Домклик. Рассказываем, как это работает, почему это удобно, и какие услуги вы можете получить.

Для чего нужен личный кабинет по обслуживанию полученной ипотеки

Личный кабинет по обслуживанию полученной ипотекипозволяет решить любой вопрос по уже оформленной ипотеке СберБанка без визита в банк. Ондоступен всем ипотечным клиентам бесплатно с момента получения и до погашения кредита.

В личном кабинете вы увидите актуальную информацию о вашей ипотеке:

  • Остаток задолженности
  • Актуальный размер ежемесячного платежа
  • Дату ближайшего ежемесячного платежа
  • Оформленные страховые полисы

Как войти в личный кабинет обслуживания ипотеки

Для того, чтобы войти в личный кабинет, авторизуйтесь на Домклик. Авторизоваться можно с помощью Сбер ID или по номеру телефона.

Для того, чтобы информация о вашей ипотеке отображалась корректно, используйте для авторизации тот номер телефона, с которым подавали заявку на ипотеку.

Какие услуги можно получить

В личном кабинете Домклик вы можете получить более 50 услуг, среди них:

Если нужной услуги или необходимой справки нет в списке — вы можете связаться с менеджером банка, он поможет решить вопрос. Для этого можно заказать звонок менеджера или написать ему в чат.

Любой вопрос с банком после оформления ипотеки можно решить онлайн №1

Также для решения возникающих вопросов можно позвонить по номеру 900.

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Почему это удобно

Вы можете получить услуги банка, справки и документы, находясь в любой точке мира, в любые удобные день и время — нужен только интернет. 

До запуска сервиса все вопросы после оформления ипотеки клиенту необходимо было решать в офисе банка. При этом большинство вопросов решить можно только в специализированном офисе — центре ипотечного кредитования, которые в нашей стране открыты не в каждом населённом пункте.

Перейти в личный кабинет по обслуживанию полученной ипотеки

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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