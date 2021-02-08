Любой вопрос с банком после оформления ипотеки можно решить онлайн
Если вы оформили ипотечный кредит в СберБанке, вам доступно обслуживание полученной ипотеки на Домклик. Рассказываем, как это работает, почему это удобно, и какие услуги вы можете получить.
Для чего нужен личный кабинет по обслуживанию полученной ипотеки
Личный кабинет по обслуживанию полученной ипотекипозволяет решить любой вопрос по уже оформленной ипотеке СберБанка без визита в банк. Ондоступен всем ипотечным клиентам бесплатно с момента получения и до погашения кредита.
В личном кабинете вы увидите актуальную информацию о вашей ипотеке:
- Остаток задолженности
- Актуальный размер ежемесячного платежа
- Дату ближайшего ежемесячного платежа
- Оформленные страховые полисы
Как войти в личный кабинет обслуживания ипотеки
Для того, чтобы войти в личный кабинет, авторизуйтесь на Домклик. Авторизоваться можно с помощью Сбер ID или по номеру телефона.
Для того, чтобы информация о вашей ипотеке отображалась корректно, используйте для авторизации тот номер телефона, с которым подавали заявку на ипотеку.
Какие услуги можно получить
В личном кабинете Домклик вы можете получить более 50 услуг, среди них:
- подача заявки на получение налогового вычета
- на получение субсидии 450 тыс. руб. многодетным семьям
- перечисление маткапитала на погашение ипотеки
- оформление полиса страхования жизни и здоровья
- отчёт об оценке недвижимости
- снижение ставки для семей с детьми до 6%
Если нужной услуги или необходимой справки нет в списке — вы можете связаться с менеджером банка, он поможет решить вопрос. Для этого можно заказать звонок менеджера или написать ему в чат.
Также для решения возникающих вопросов можно позвонить по номеру 900.
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Почему это удобно
Вы можете получить услуги банка, справки и документы, находясь в любой точке мира, в любые удобные день и время — нужен только интернет.
До запуска сервиса все вопросы после оформления ипотеки клиенту необходимо было решать в офисе банка. При этом большинство вопросов решить можно только в специализированном офисе — центре ипотечного кредитования, которые в нашей стране открыты не в каждом населённом пункте.