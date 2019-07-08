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Ипотека
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Ипотека с господдержкой от 6% для семей с детьми в 2019 году

Дата публикации: 08 июл 2019
Ипотека с господдержкой от 6% для семей с детьми в 2019 году

❗️Размеры ставок по ипотечным программам актуальны на дату публикации материала. Информацию по действующим ипотечным ставкам вы найдете в статье «Как оформить ипотеку для семей с детьми по льготной ставке».

С 2018 по 2022 год российские семьи с детьми могут купить квартиру в ипотеку всего под 6% при рождении второго, третьего или последующего ребенка.

В этом году мы улучшили ипотечную программу с господдержкой для семей с детьми:

✓ льготную ставку 6% теперь можно получить на весь срок ипотеки, а не на 3-5 лет после рождения ребёнка

✓ снято ограничение по числу детей — раньше программа работала только с семьями, в которых 2 или 3 ребёнка, а сейчас их может быть и больше

✓ на момент выдачи ипотеки с господдержкой, как всегда, необходимо иметь страховку жизни и здоровья, но теперь её можно оформить, например, всего на 1 год и не продлевать на весь срок кредита 

Условия кредитования 

Сумма кредита: до 12 000 000 рублей — при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, до 6 000 000 рублей — при покупке жилья в других регионах.

В рамках программы можно приобрести новостройку как на стадии строительства, так и готовое жильё от застройщика.

Первоначальный взнос: от 20%.Процентные ставки в рамках программы

Льготная ставка 6% действует весь срок кредита при условии страхования жизни и здоровья заемщика. При отказе от страхования жизни и здоровья в дальнейшем процентная ставка увеличивается до 7% годовых.

Рассчитать ипотеку по программе господдержки

Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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