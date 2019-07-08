Ипотека с господдержкой от 6% для семей с детьми в 2019 году
❗️Размеры ставок по ипотечным программам актуальны на дату публикации материала. Информацию по действующим ипотечным ставкам вы найдете в статье «Как оформить ипотеку для семей с детьми по льготной ставке».
С 2018 по 2022 год российские семьи с детьми могут купить квартиру в ипотеку всего под 6% при рождении второго, третьего или последующего ребенка.
В этом году мы улучшили ипотечную программу с господдержкой для семей с детьми:
✓ льготную ставку 6% теперь можно получить на весь срок ипотеки, а не на 3-5 лет после рождения ребёнка
✓ снято ограничение по числу детей — раньше программа работала только с семьями, в которых 2 или 3 ребёнка, а сейчас их может быть и больше
✓ на момент выдачи ипотеки с господдержкой, как всегда, необходимо иметь страховку жизни и здоровья, но теперь её можно оформить, например, всего на 1 год и не продлевать на весь срок кредита
Условия кредитования
Сумма кредита: до 12 000 000 рублей — при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, до 6 000 000 рублей — при покупке жилья в других регионах.
В рамках программы можно приобрести новостройку как на стадии строительства, так и готовое жильё от застройщика.
Первоначальный взнос: от 20%.Процентные ставки в рамках программы
Льготная ставка 6% действует весь срок кредита при условии страхования жизни и здоровья заемщика. При отказе от страхования жизни и здоровья в дальнейшем процентная ставка увеличивается до 7% годовых.