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Требования к фотографиям в объявлении

Дата публикации: 05 июл 2023
Требования к фотографиям в объявлении

Вы можете загрузить в объявление не более 50 фотографий. Допустимый размер одной фотографии — до 15 Мб. Поддерживаются форматы .jpg и .png.

  • Фотографии должны соответствовать правилам размещения и публикации
  • Публикуйте фотографии хорошего качества, сделанные при достаточном освещении снаружи и внутри помещения.
  • Обязательно выберите главную фотографию для заставки карточки объявления. По умолчанию на заставку выбирается первая загруженная фотография.

Требования к фотографиям и панорамным изображениям с обзором 360°

  1. Только реальные фотографии недвижимости.
  2. Фотографии должны демонстрировать недвижимость в том состоянии, в котором она находится на момент размещения объявления.
  3. Можно размещать фотографии интерьера, фасада, территории, планов и схем — но только в дополнение к фотографиям самой недвижимости.
  4. Фотографии не должны нарушать права третьих лиц, право на неприкосновенность частной жизни, закон о персональных данных, законодательство РФ.
  5. На фотографиях не должно быть рекламных текстов, ссылок, контактных данных и водяных знаков других интернет-ресурсов. Исключение — водяные знаки агентств недвижимости.
  6. На фотографиях не должно быть изображений людей, животных, алкогольных напитков, табачных изделий, наркотических веществ и оружия.

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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