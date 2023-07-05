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Требования к фотографиям в объявлении
Дата публикации: 05 июл 2023
Вы можете загрузить в объявление не более 50 фотографий. Допустимый размер одной фотографии — до 15 Мб. Поддерживаются форматы .jpg и .png.
- Фотографии должны соответствовать правилам размещения и публикации
- Публикуйте фотографии хорошего качества, сделанные при достаточном освещении снаружи и внутри помещения.
- Обязательно выберите главную фотографию для заставки карточки объявления. По умолчанию на заставку выбирается первая загруженная фотография.
Требования к фотографиям и панорамным изображениям с обзором 360°
- Только реальные фотографии недвижимости.
- Фотографии должны демонстрировать недвижимость в том состоянии, в котором она находится на момент размещения объявления.
- Можно размещать фотографии интерьера, фасада, территории, планов и схем — но только в дополнение к фотографиям самой недвижимости.
- Фотографии не должны нарушать права третьих лиц, право на неприкосновенность частной жизни, закон о персональных данных, законодательство РФ.
- На фотографиях не должно быть рекламных текстов, ссылок, контактных данных и водяных знаков других интернет-ресурсов. Исключение — водяные знаки агентств недвижимости.
- На фотографиях не должно быть изображений людей, животных, алкогольных напитков, табачных изделий, наркотических веществ и оружия.
Илья Шайдуров
Автор статьи
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