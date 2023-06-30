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Настройка прав доступа для сотрудников компании

Дата публикации: 30 июн 2023
Содержание

Руководитель компании может управлять настройками доступа для своих сотрудников. Все доступные на текущий момент права сгруппированы в роли.

Что это значит

Глава компании, на правах уполномоченного лица, может выбрать конкретного сотрудника и предоставить ему доступ к расширенному функционалу, назначив необходимую роль: 

  • роль «Брокер» – позволяет сотруднику подавать заявки на ипотеку от нескольких офисов одной компании и разных компаний
  • роль «Маркетолог» – предоставляет сотруднику доступ к разделу «Мои объявления» для работы с объявлениями компании, управления фидами и подписками, просмотра статистики
  • роль «Бухгалтер» - предоставляет сотруднику доступ к разделу «Договоры и документы» для работы с бухгалтерской отчетностью
  • роль «Аккредитация ЖК» – предоставляет сотруднику доступ к разделу «Аккредитация объектов» для подачи заявок на аккредитацию ЖК по одной или нескольким компаниям
  • роль «Менеджер СЭР» – предоставляет сотруднику доступ к созданию и просмотру заявок на электронную регистрацию от одной или нескольких компаний
  • роль «Менеджер СПН» – предоставляет сотруднику доступ к разделу «Продажа новостроек», в котором можно работать с заявками на бронирование от агентств недвижимости.

Функционал управления правами позволяет исключить случаи компрометации паролей (передачи доступа к кабинету от одного сотрудника к другому) и повысить удобство пользования кабинетом: достаточно иметь только одну учетную запись и при этом выполнять действия от разных компаний. 

Как назначить нужную роль

Шаг 1. В разделе «Сотрудники» главе компании нужно нажать на кнопку «Настроить права».

Откроется список сотрудников с указанием ролей, назначенных им. При первом входе в раздел список будет пустой.

Шаг 2. Нажать на кнопку «Добавить сотрудника» и ввести номер телефона сотрудника, которому необходимо предоставить права. Это может быть, как сотрудник данной компании, так и сотрудник иной компании. Пользователю без закрепления за какой-либо компанией-партнером предоставить права нельзя.

Шаг 3. В появившемся окне активировать необходимые права доступа:

Для каждой роли можно указать конкретные компании и офисы, для которых будут настроены доступы. После сохранения настроек, дополнительные возможности для сотрудников станут доступны в течение 5 минут.

Как отозвать, либо изменить роль

Ранее выданные сотруднику права можно отозвать как частично, так и полностью.

Чтобы отозвать все права у сотрудника, нужно нажать на кнопку «Удалить» в разделе «Настройка прав доступа».

Если удалять все права не требуется, а нужно их изменить, то окно изменения настроек ролей можно вызвать нажатием на кнопку «Редактировать» напротив нужного сотрудника.

Внимание!
Внимание!

Если сотрудник перестает быть сотрудником компании-партнера (увольняется или его увольняют), то права доступов сотрудника аннулируются полностью по всем компаниям.

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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