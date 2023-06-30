Активные офисы агента
При регистрации новых пользователей в Домклик PRO с ролью руководитель офиса или агент указывается компания и офис компании, к которой он относится. Важно, чтобы информация о фактических местах работы агента совпадала с тем, что указано в его профиле на Домклик PRO.
Если сотрудники вашей компании не закреплены за офисом, то это может приводить к неверному учету данных по вашей компании, в том числе к неверному расчету количества сделок, которые учитываются на витрине агентств.
Для агента
Компании и офисы, за которыми закреплен ваш аккаунт, а также вашу роль, можно посмотреть в разделе «Места работы» на странице «Основное»
Что делать, если указана неверная информация
- Если аккаунт закреплен за компанией, в которой вы не работаете, то необходимо в разделе «Места работы» нажать на кнопку «Уволиться». После этого вы сможете присоединиться к другой компании, создать свою компанию и стать ее главой или зарегистрироваться в качестве самозанятого.
- Если в списке нет компании, в которой вы работаете, то необходимо обратиться к вашему руководителю, чтобы он добавил вас в список сотрудников. Подробное описание в разделе «Приглашение агента в офис».
Для руководителя
Если вы являетесь руководителем офиса или главой компании, то в разделе «Список сотрудников» вы найдете список всех сотрудников, которые закреплены за вами в Домклик PRO. Подробнее в разделе «Список сотрудников».
Как посмотреть офисы, за которым закреплен конкретный сотрудник
- Откройте список сотрудников
- Нужного сотрудника
- В отсортированном списке будут указаны компания и ее офис, за которой закреплен сотрудник
Если в списке нет сотрудника, который фактически работает в Домклик PRO от имени вашей компании, необходимо добавить его. Подробное описание в разделе «Приглашение агента в офис».
Если в списке отображается сотрудник, который не работает у вас в компании, его необходимо открепить от офиса. Подробное описание в разделе «Увольнение сотрудника».