Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
2 мин
33

Активные офисы агента

Дата публикации: 30 июн 2023
Активные офисы агента
Содержание

При регистрации новых пользователей в Домклик PRO с ролью руководитель офиса или агент указывается компания и офис компании, к которой он относится. Важно, чтобы информация о фактических местах работы агента совпадала с тем, что указано в его профиле на Домклик PRO.

Если сотрудники вашей компании не закреплены за офисом, то это может приводить к неверному учету данных по вашей компании, в том числе к неверному расчету количества сделок, которые учитываются на витрине агентств.

Для агента

Компании и офисы, за которыми закреплен ваш аккаунт, а также вашу роль, можно посмотреть в разделе «Места работы» на странице «Основное»

Что делать, если указана неверная информация

  1. Если аккаунт закреплен за компанией, в которой вы не работаете, то необходимо в разделе «Места работы» нажать на кнопку «Уволиться». После этого вы сможете присоединиться к другой компании, создать свою компанию и стать ее главой или зарегистрироваться в качестве самозанятого.
  2. Если в списке нет компании, в которой вы работаете, то необходимо обратиться к вашему руководителю, чтобы он добавил вас в список сотрудников. Подробное описание в разделе «Приглашение агента в офис».

Для руководителя

Если вы являетесь руководителем офиса или главой компании, то в разделе «Список сотрудников» вы найдете список всех сотрудников, которые закреплены за вами в Домклик PRO. Подробнее в разделе «Список сотрудников».

Как посмотреть офисы, за которым закреплен конкретный сотрудник

  1. Откройте список сотрудников
  2. Нужного сотрудника
  3. В отсортированном списке будут указаны компания и ее офис, за которой закреплен сотрудник

Если в списке нет сотрудника, который фактически работает в Домклик PRO от имени вашей компании, необходимо добавить его. Подробное описание в разделе «Приглашение агента в офис».

Если в списке отображается сотрудник, который не работает у вас в компании, его необходимо открепить от офиса. Подробное описание в разделе «Увольнение сотрудника».

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал