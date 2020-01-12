Мрамор в интерьере: где и как использовать
Предметы декора из натуральных материалов уверенно держатся в мировых дизайнерских трендах и не собираются сдавать свои позиции. Мрамор, например, один из самых востребованных материалов, если стоит цель сделать интерьер более благородным, стильным и дорогим. Выясняем, где и как уместно его использовать.
1. Мраморные столешницы
Мрамор сам по себе очень самобытный и привлекающий внимание материал, поэтому в интерьере его надо использовать очень дозированно и локально. Стильно смотрятся мраморные столешницы, например, на кофейных столиках или прикроватных тумбочках.
Помните, что мрамор требует очень аккуратного обращения. Вытирайте пыль мягкой губкой без использования чистящих средств.
2. Мраморные светильники
Обычно из мрамора изготавливают основание, металл для остальных частей светильника используют, как правило, желтых цветов, а абажуры из ткани. Это выглядит очень эффектно, но, как мы помним, мрамор требует соответствующего стиля во всем оформлении комнаты.
Учитывайте, что мраморные светильники совсем немобильны и не подойдут, если вы планируете переносить их с места на место.
3. Разделочные доски
Доски из мрамора подойдут, скорее, для красивой и необычной подачи блюд на стол. Также на них очень удобно раскатывать тесто – оно получается ровным и тонким. Резать же на них продукты мы не советуем – поверхность очень быстро поцарапается и потеряет всю эстетическую ценность.
4. Интерьерные акценты
Небольшие детали из мрамора в интерьере однозначно добавляют сто очков к стилю. При выборе сочетающихся с мрамором материалов, советуем остановиться на необработанном дереве и текстиле грубой фактуры.
5. Предметы для ванной
Если ванная из мрамора вам не по карману, то аксессуары можно приобрести по более щадящим ценам. Отлично в интерьере ванной комнаты будут смотреться мыльницы, диспенсеры, стаканы для зубных щеток. Опять же помним, что при генеральной уборке их лучше убрать – мрамор не выносит кислот.