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Дом и уют
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Как почистить вытяжку на кухне

Дата публикации: 08 сен 2024
Как почистить вытяжку на кухне
Содержание

Вытяжка ежедневно вбирает в себя дым, запахи и продукты сгорания во время приготовления еды на кухне. Неудивительно, что зачастую на ней можно увидеть собравшиеся копоть и жирный слой, а ещё по квартире может распространяться неприятный запах. Чтобы техника служила вам хорошо и как можно дольше, а на кухне было чисто, эксперты рекомендуют мыть вытяжку хотя бы раз в 2-3 месяца.

Многие считают, что это сложное и долгое занятие. На самом деле отмыть вытяжку даже от въевшегося жира могут простые народные средства. Вместе с экспертом рассказываем, как быстро очистить вытяжку.

Подготовьте вытяжку

Сначала отключите вытяжку от сети и снимите жировой фильтр-сетку (решетку). 

В вытяжках циркулярного типа, которые после фильтрации возвращают втянутый воздух обратно в помещение, снимается еще и угольный фильтр. 

Обязательно наденьте перчатки.

Чем очистить вытяжку над плитой от сильных загрязнений

Профессиональные средства

Самый очевидный способ — профессиональные средства для вытяжек. Это довольно агрессивные составы, которые могут навредить коже рук и слизистым, поэтому перед использованием особенно важно надеть средства защиты. 

Профессиональные средства бывают в виде распылителей и растворов, в которых нужно замачивать фильтр. В некоторых случаях грязный фильтр с нанесенным средством нужно поместить в полиэтиленовый пакет. Работая со специальными средствами, внимательно читайте инструкцию. В том числе обращайте внимание на то, для каких видов покрытий они подходят. Например, некоторые нельзя использовать для алюминиевых решеток.

Народные способы 

Менее агрессивно, но не менее эффективно с мытьем фильтров вытяжки справляются обычные средства для мытья посуды. Положите решетку-фильтр в большую емкость, например, в противень. Залейте горячей водой и добавьте моющее средство. Чтобы усилить эффект, можно добавить соду — тоже отличное средство против застаревшего жира. Оставьте замачиваться, затем отмойте жир губкой. 

Хорошо справляются с застаревшим жиром уксус и лимонная кислота. 

Если объединить два средства от застарелого жира — уксус и лимонную кислоту, то получится еще более эффективный состав. Вскипятите 1 л воды, залейте ей емкость с фильтром, добавьте 1 стакан 9%-ной уксусной эссенции и 2 столовые ложки лимонной кислоты. Оставьте состав работать на 1,5 часа. После этого фильтр-решетку достаточно будет промыть губкой, и грязь отойдет легко.

Помните о мерах предосторожности — при нагревании уксус испаряется, вдыхать эти пары чревато отравлением. Поэтому рекомендуем надеть маску или выйти из помещения на время замачивания.

Фото эксперта
Владимир Коржин
владелец бренда «Лав услуги»

Кислородный отбеливатель

Как простой и быстрый способ, который, к тому же, не портит решетки из алюминия, эксперты рекомендуют кислородный отбеливатель. Поместите решетку вытяжки в противень, залейте кипятком и всыпьте 30 граммов порошка. Пока вода будет остывать до комнатной температуры, жир размягчится и отойдёт от решетки.

Парогенератор

Парогенератор буквально растапливает жир. И как бонус – дезинфицирует поверхность за счет очень высокой температуры. Но будьте осторожны, если планируете использовать парогенератор на высокой мощности. Вытяжка — это электроприбор, который не терпит попадания воды внутрь, поэтому обрабатывать поверхность решетки вытяжки, не снимая, не рекомендуется.

После обработки парогенератором вытяжка легко моется простой губкой с моющим средством.

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Как почистить вытяжку снаружи и внутри 

Брызги жира и копоть в процессе готовки попадают и на внешний корпус вытяжки, и на внутренние стенки. Отмыть неприятные следы помогут те же средства. 

Но слишком агрессивных и тем более царапающих составов лучше избегать, чтобы не повредить целостность покрытия.

Что ещё важно учесть 

  • Работайте мягкой стороной губки, чтобы не повредить фильтр, и на поверхности вытяжки не осталось царапин
  • После мытья протрите и высушите вытяжку насухо 
  • Если используете профессиональные средства, обязательно читайте инструкцию

Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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