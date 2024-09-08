Как почистить вытяжку на кухне
Вытяжка ежедневно вбирает в себя дым, запахи и продукты сгорания во время приготовления еды на кухне. Неудивительно, что зачастую на ней можно увидеть собравшиеся копоть и жирный слой, а ещё по квартире может распространяться неприятный запах. Чтобы техника служила вам хорошо и как можно дольше, а на кухне было чисто, эксперты рекомендуют мыть вытяжку хотя бы раз в 2-3 месяца.
Многие считают, что это сложное и долгое занятие. На самом деле отмыть вытяжку даже от въевшегося жира могут простые народные средства. Вместе с экспертом рассказываем, как быстро очистить вытяжку.
Подготовьте вытяжку
Сначала отключите вытяжку от сети и снимите жировой фильтр-сетку (решетку).
В вытяжках циркулярного типа, которые после фильтрации возвращают втянутый воздух обратно в помещение, снимается еще и угольный фильтр.
Обязательно наденьте перчатки.
Чем очистить вытяжку над плитой от сильных загрязнений
Профессиональные средства
Самый очевидный способ — профессиональные средства для вытяжек. Это довольно агрессивные составы, которые могут навредить коже рук и слизистым, поэтому перед использованием особенно важно надеть средства защиты.
Профессиональные средства бывают в виде распылителей и растворов, в которых нужно замачивать фильтр. В некоторых случаях грязный фильтр с нанесенным средством нужно поместить в полиэтиленовый пакет. Работая со специальными средствами, внимательно читайте инструкцию. В том числе обращайте внимание на то, для каких видов покрытий они подходят. Например, некоторые нельзя использовать для алюминиевых решеток.
Народные способы
Менее агрессивно, но не менее эффективно с мытьем фильтров вытяжки справляются обычные средства для мытья посуды. Положите решетку-фильтр в большую емкость, например, в противень. Залейте горячей водой и добавьте моющее средство. Чтобы усилить эффект, можно добавить соду — тоже отличное средство против застаревшего жира. Оставьте замачиваться, затем отмойте жир губкой.
Хорошо справляются с застаревшим жиром уксус и лимонная кислота.
Если объединить два средства от застарелого жира — уксус и лимонную кислоту, то получится еще более эффективный состав. Вскипятите 1 л воды, залейте ей емкость с фильтром, добавьте 1 стакан 9%-ной уксусной эссенции и 2 столовые ложки лимонной кислоты. Оставьте состав работать на 1,5 часа. После этого фильтр-решетку достаточно будет промыть губкой, и грязь отойдет легко.
Помните о мерах предосторожности — при нагревании уксус испаряется, вдыхать эти пары чревато отравлением. Поэтому рекомендуем надеть маску или выйти из помещения на время замачивания.
Кислородный отбеливатель
Как простой и быстрый способ, который, к тому же, не портит решетки из алюминия, эксперты рекомендуют кислородный отбеливатель. Поместите решетку вытяжки в противень, залейте кипятком и всыпьте 30 граммов порошка. Пока вода будет остывать до комнатной температуры, жир размягчится и отойдёт от решетки.
Парогенератор
Парогенератор буквально растапливает жир. И как бонус – дезинфицирует поверхность за счет очень высокой температуры. Но будьте осторожны, если планируете использовать парогенератор на высокой мощности. Вытяжка — это электроприбор, который не терпит попадания воды внутрь, поэтому обрабатывать поверхность решетки вытяжки, не снимая, не рекомендуется.
После обработки парогенератором вытяжка легко моется простой губкой с моющим средством.
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Как почистить вытяжку снаружи и внутри
Брызги жира и копоть в процессе готовки попадают и на внешний корпус вытяжки, и на внутренние стенки. Отмыть неприятные следы помогут те же средства.
Но слишком агрессивных и тем более царапающих составов лучше избегать, чтобы не повредить целостность покрытия.
Что ещё важно учесть
- Работайте мягкой стороной губки, чтобы не повредить фильтр, и на поверхности вытяжки не осталось царапин
- После мытья протрите и высушите вытяжку насухо
- Если используете профессиональные средства, обязательно читайте инструкцию
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