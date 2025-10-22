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Республика Татарстан
Использования мат капитала
Могу ли переоформить ипотеку мамы на себя и закрыть ипотеку мат капиталом если там сумма долга равна материнскому капиталу?
АГ
Айгуль Г.
22 окт 2025
Ответить может только риелтор с учётной записью Домклик PRO.
Ответы риелторов 1
в теории - ДА, можете, но нужно внимательно смотреть документы
22 окт 2025
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