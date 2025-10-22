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Республика Татарстан

Использования мат капитала

Могу ли переоформить ипотеку мамы на себя и закрыть ипотеку мат капиталом если там сумма долга равна материнскому капиталу?

АГ
Айгуль Г.
22 окт 2025
Ответить может только риелтор с учётной записью Домклик PRO.

Ответы риелторов 1

Антонина Важова
Антонина Важова
Агент
7 отзывов и 14 сделок за 12 мес.

в теории - ДА, можете, но нужно внимательно смотреть документы

22 окт 2025

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