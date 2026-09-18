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Ипотека на вторичкуДетские доли
Москва

Ипотека на вторичное жилье с долями.

Здравствуйте. У меня есть взрослая дочь 24 года, не замужем, детей нет. Работает. Ей досталась доля от родственника после продажи квартиры, мы хотим купить ей отдельную от нас (родителей) однушку. Эту полученную долю полностью вложить в первый взнос 70%, недостающую часть взять в ипотеку. Вопрос: можно ли мне как отцу быть созаемщиком с дочерью, например на 10% доли от ипотеки чтобы снизить финансовую нагрузку по выплате ипотеки на дочь.

ВХ
Виктор Х.
18 сен 2026
Ответить может только риелтор с учётной записью Домклик PRO.

Ответы риелторов 4

Юрий Дмитришин
Юрий Дмитришин
Эксперт раздела «Вопрос риелтору»
Агент
3 отзыва и 6 сделок за 12 мес.

Здравствуйте Виктор! Да, вы можете быть созаемщиком по ипотеке дочери, не получая долю в квартире. Банки (Сбер, ВТБ, Альфа и др.) допускают созаёмщиков‑родственников без доли в праве собственности. Ваша доля 10% в ипотечном обязательстве никак не оформляется отдельно — перед банком вы отвечаете солидарно: если дочь не платит, банк вправе требовать всю сумму с вас.

19 сен 2026
Анастасия Филатова
Анастасия Филатова
Эксперт раздела «Вопрос риелтору»
Агент
31 отзыв и 25 сделок за 12 мес.

Здравствуйте. Здравствуйте! Да, вы абсолютно точно можете стать созаемщиком по ипотеке вашей дочери. Банки очень охотно одобряют привлечение близких родственников (родителей) в качестве созаемщиков, так как это снижает риски невозврата кредита.Однако в вашем плане есть пара важных юридических и финансовых нюансов, которые нужно учесть:

То, что вы будете созаемщиком, автоматически не дает вам долю в квартире и не делит платежи «в пропорции».Для банка созаемщики несут солидарную ответственность. Это значит, что если дочь не сможет платить, банк будет требовать 100% ежемесячного платежа с вас, а не 10%. Внутреннее разделение платежей (что вы платите 10%, а она 90%) — это ваша личная устная или письменная договоренность с дочерью, банк она не волнует.Выделение долей (10% вам и 90% дочери) нужно будет сразу зафиксировать в договоре купли-продажи (ДКП) и ипотечном договоре. Большинство банков без проблем разрешают наделять собственностью созаемщиков.

19 сен 2026
Ольга Кучма
Ольга Кучма
Эксперт раздела «Вопрос риелтору»
Агент
20 отзывов и 9 сделок за 12 мес.

Добрый день.

Родители могут быть созаемщиками. Обращайтесь - помогу одобрить ипотеку и купить хорошую квартиру. За новостройку комиссию не платите. За вторичку есть комиссия.

19 сен 2026
Денис Назлиди
Денис Назлиди
Эксперт раздела «Вопрос риелтору»
Агент
91 отзыв и 53 сделки за 12 мес.

Здравствуйте! Меня зовут Денис Назлиди, я специалист по недвижимости. Буду рад помочь вам.

Да, отец может выступить созаемщиком по ипотеке вместе со взрослой дочерью. Ваш доход будет учтен банком при расчете платежеспособности, что может помочь получить нужную сумму кредита или снизить размер ежемесячного платежа за счет более комфортного срока и условий кредита.

Важно понимать: для банка созаемщик не отвечает только за условные 10% ипотеки. Как правило, дочь и отец несут солидарную ответственность по всему кредиту. Это означает, что если возникнут просрочки, банк вправе потребовать погашения задолженности полностью с любого из заемщиков, независимо от того, кто фактически вносил платежи.

При этом участие отца как созаемщика не обязывает выделять ему долю в квартире. Если первоначальный взнос формируется из средств дочери, а квартира приобретается для нее, можно оформить право собственности полностью на дочь. Это желательно сразу закрепить в договоре купли-продажи и согласовать с банком до выхода на сделку.

Если же вы хотите, чтобы у отца была доля, например 10%, это также возможно, но доля определяется не ипотечным договором, а договором купли-продажи и регистрацией права собственности. Нужно учитывать, что при наличии доли у отца для дальнейшей продажи, дарения или иных действий с квартирой потребуется участие обоих собственников, а объект будет находиться в залоге у банка до полного погашения ипотеки.

Перед подачей заявки стоит проверить возраст отца на дату окончания кредита, официальный или подтверждаемый доход, кредитную историю и действующие обязательства. Конкретные требования по возрасту и оформлению долей у банков могут различаться.

Буду Вам благодарен за отзыв и рекомендацию меня как специалиста среди друзей и знакомых

19 сен 2026

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