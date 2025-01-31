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Журнал Домклик

Дайджест для партнёров

Сколько зарабатывают риелторы в 2025 году и от чего зависит размер комиссии
30 янв 2025
44K
Запись на просмотр для пользователей API-чатов появилась на Домклик
29 янв 2025
257
Стандарт защиты ипотечных заемщиков: главное
29 янв 2025
1K
Росстат назвал регионы-лидеры по вводу жилья в 2024 году
29 янв 2025
614
В Минстрое подготовили минимальные требования к отделке жилья
27 янв 2025
3K
«Семейную ипотеку» могут расширить на вторичку в некоторых городах уже весной
27 янв 2025
4K
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