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Журнал Домклик

Дайджест для партнёров

Домклик предупредил о новой схеме мошенничества
28 нояб 2024
1K
ЦБ думает о повышении ключевой ставки в декабре
28 нояб 2024
3K
Размер кредитов по «Семейной ипотеке» предложили увеличить
28 нояб 2024
6K
Домклик назвал районы Москвы с самыми низкими ценами на новостройки
25 нояб 2024
15K
Минстрой проследит за ценами на услуги риелторов в ИЖС
25 нояб 2024
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