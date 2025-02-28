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Дайджест для партнёров
Какие законы в сфере недвижимости и ЖКХ вступают в силу в марте
28 фев 2025
4K
Домклик улучшил условия услуги «Сделка с гарантией»
27 фев 2025
595
Сбер снизил комиссионное вознаграждение для застройщиков и подрядчиков по льготной ипотеке
27 фев 2025
4K
Решение по ипотеке Сбера теперь можно узнать без подачи заявки
27 фев 2025
9K
Сбер запустил ипотеку на покупку дома и участка по договору долевого участия
27 фев 2025
42K
Сбер возобновил приём заявок по Семейной ипотеке с повышенным лимитом
27 фев 2025
19K
Средний срок продажи квартиры на вторичном рынке составил 100 дней: исследование Домклик
25 фев 2025
854
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