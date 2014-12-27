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Журнал Домклик

Дайджест для партнёров

Сила партнёрства: какие возможности открыл Домклик для застройщиков в 2024 году
сегодня 13:00
40
Механизм выдачи «Семейной ипотеки» на вторичку могут определить до конца года
вчера 10:37
4K
Режим работы офисов Сбера и сервисов Домклик в новогодние праздники 2024-2025
25 дек 2024
2K
Новостройки от 2,6 млн рублей: самые бюджетные квартиры в Москве и области
25 дек 2024
4K
Итоги рынка недвижимости 2024: главные события
25 дек 2024
939
Что изменится в законах о недвижимости и ипотеке с января 2025 года
вчера 18:00
20K
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