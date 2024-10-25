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Журнал Домклик

Дайджест для партнёров

Ипотека по сниженной ставке и скидки на новостройки в Зелёный день на Домклик
вчера 08:00
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Центробанк поднял ключевую ставку до 21%
25 окт 2024
8K
Эксперты Домклик впервые оценили доходы от посуточной аренды жилья
24 окт 2024
1K
Льготная ипотека в Сбере: почему пришлось изменить условия
24 окт 2024
21K
Хуснуллин рассказал, когда станет возможна господдержка ипотеки
23 окт 2024
12K
Сколько стоит снять квартиру в Санкт-Петербурге — исследование Домклик
23 окт 2024
921
В Сбере меняются условия выдачи льготной ипотеки: главное
22 окт 2024
329K
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