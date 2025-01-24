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Дайджест для партнёров
Регистрируйтесь на Domclick Digital Day в Казани: будущее недвижимости — уже сегодня
23 янв 2025
301
Что будет с ценами на недвижимость в ближайшее время
23 янв 2025
17K
Как выпустить УКЭП для сделки без ипотеки в Сбере: инструкция для клиентов и партнёров
22 янв 2025
1K
Как меняются цены на новостройки и вторичное жильё — исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
22 янв 2025
5K
Что будет с ключевой ставкой в 2025 году
22 янв 2025
42K
Квартира в Москве за 5 млн рублей: подборка самых бюджетных новостроек в столице и области
21 янв 2025
5K
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