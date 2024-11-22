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Журнал Домклик

Дайджест для партнёров

В СберСити стартовала продажа квартир в четвёртом корпусе квартала В14
21 нояб 2024
881
Клиенты Сбера получат до 7% кешбэка за досрочный платёж по ипотеке
21 нояб 2024
24K
Новостройки дорожают, а цены на вторичке готовы к снижению: исследование СберИндекс и Домклик
19 нояб 2024
10K
Эксперты назвали среднюю цену квадратного метра в новостройках России — почти 170 000 рублей
19 нояб 2024
596
Набиуллина рассказала о снижении ключевой ставки в следующем году
19 нояб 2024
1K
Лимит возмещения по эскроу-счетам могут увеличить до 30 млн рублей
19 нояб 2024
1K
Что ждет рынок недвижимости в конце 2024 года
18 нояб 2024
33K
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