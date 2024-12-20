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Дайджест для партнёров
За год средняя стоимость аренды по РФ выросла на 17%, а объем предложения – на 57%: исследование Домклик
18 дек 2024
715
Гарантию на отделку квартиры в новостройке сократят до года
17 дек 2024
1K
Домклик назвал регионы-лидеры по объему выданной ипотеки в 2024 году
17 дек 2024
845
Сбер возобновляет выдачи «Семейной ипотеки»
16 дек 2024
44K
Пять CRM-систем с API-чатами: больше удобства для вашего бизнеса
16 дек 2024
603
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
13 дек 2024
10K
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