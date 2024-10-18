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Журнал Домклик

Дайджест для партнёров

Как изменился спрос на ипотеку в сентябре после нового повышения ключевой ставки — исследование Домклик
17 окт 2024
6K
Ипотека в этом году может вырасти выше прогноза, заявила Набиуллина
17 окт 2024
3K
Домклик PRO: преимущества и возможности для партнёров
16 окт 2024
1K
Исследование Домклик: в сентябре доля льготной ипотеки сохранилась на уровне августа — 48%
15 окт 2024
1K
«Дальневосточную» и «Арктическую» ипотеку взяли свыше 125 тыс. семей
15 окт 2024
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