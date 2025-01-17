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Дайджест для партнёров
Аналитики Домклик: средняя величина скидки на вторичке по России составляет 6%
17 янв 2025
568
Домклик назвал регионы с самым значительным снижением цен на вторичное жилье за 2024 год
16 янв 2025
5K
Подбор недвижимости на Домклик стал удобнее
15 янв 2025
903
В Росреестре разъяснили новые правила дарения недвижимости
12 янв 2025
13K
Сбер выдал ипотеку почти на 93 млрд рублей в новогодние праздники
10 янв 2025
2K
Программа лояльности для агентств недвижимости: от «А» до «Я»
16 янв 2025
6K
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