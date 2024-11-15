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Журнал Домклик

Дайджест для партнёров

Ипотека по сниженной ставке и скидки на новостройки в Зелёный день на Домклик
19 нояб 2024
43K
Исследование Домклик: в октябре доля льготных программ снизилась на 11 п.п. до 37%
14 нояб 2024
952
Расширять льготную ипотеку в России пока не будут
13 нояб 2024
2K
Спрос на вторичное жилье растет быстрыми темпами — исследование Домклик
12 нояб 2024
12K
В Сбере меняются условия выдачи льготной ипотеки: главное
12 нояб 2024
585K
Сбер и MR Group запустили ипотеку со специальными условиями
12 нояб 2024
24K
Домклик снижает тарифы на размещение объявлений в ряде регионов
08 нояб 2024
1K
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