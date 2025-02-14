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Журнал Домклик

Дайджест для партнёров Домклик

Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 21%
14 фев 2025
2K
Доля новостроек в объеме выданной ипотеки находится на рекордно высоком уровне — 70%
13 фев 2025
750
В Росреестре разъяснили новые правила сделок с землей
13 фев 2025
6K
Домклик назвал медианную стоимость аренды жилья в Москве в январе
12 фев 2025
464
Доля льготной ипотеки приблизилась к 80%: аналитики Домклик
11 фев 2025
2K
DeepSeek выбрал топ-10 жилых комплексов Москвы для семей с детьми
10 фев 2025
3K
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