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Дайджест для партнёров
В правительстве готовят меры поддержки россиян в рамках «Семейной ипотеки»
09 янв 2025
11K
Москвичи стали чаще запрещать сделки с жильем без личного участия
09 янв 2025
829
Особый порядок приемки квартир в новостройках продлили
05 янв 2025
3K
Мораторий на неустойки для застройщиков продлили
29 дек 2024
11K
Законопроект о рассрочке на рынке новостроек могут принять уже весной
29 дек 2024
1K
Чаты с покупателем на Домклик: преимущества и рекомендации по использованию
10 янв 2025
19K
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