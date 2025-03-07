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Дайджест для партнёров
Domclick Digital Day в Казани: отвечаем на вопросы аудитории
06 мар 2025
162
Власти РФ обсуждают варианты расширения «Семейной ипотеки»
06 мар 2025
6K
В каких районах Москвы снизились цены на студии
05 мар 2025
743
Что будет с ценами на новостройки весной 2025 года
04 мар 2025
5K
Сбер снизил ставки по ипотеке
04 мар 2025
58K
Сбер упрощает доступ к финансированию для застройщиков в ИЖС
03 мар 2025
6K
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