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Дайджест для партнёров
Топ-5 бюджетных новостроек Москвы рядом с метро
07 фев 2025
6K
Площадь квартир в новостройках Москвы снижается — аналитика Домклик
06 фев 2025
732
Аналитики Домклик составили портрет покупателя готовых квартир в ипотеку
04 фев 2025
4K
Норматив стоимости «квадрата» жилья в России снизили до 107,6 тыс. рублей
04 фев 2025
1K
Росреестр рассказал о правилах ускоренной регистрации сделок с недвижимостью
03 фев 2025
2K
Какие законы в сфере недвижимости вступают в силу в феврале
01 фев 2025
15K
Домклик назвал регионы РФ с потенциалом расширения «Семейной ипотеки» на готовое жилье
30 янв 2025
23K
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