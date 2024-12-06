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Журнал Домклик

Дайджест для партнёров

Domclick Digital Forum 2024: главные анонсы и краткие итоги на рынке недвижимости
06 дек 2024
227
Исследование Домклик: как менялся рынок недвижимости во втором полугодии 2024 года
05 дек 2024
1K
Домклик назвал топ-10 застройщиков и агентств недвижимости 2024 года
02 дек 2024
10K
Домклик запускает подписки для агентств недвижимости, у которых менее 20 объявлений
02 дек 2024
757
В мобильном приложении Домклик появился новый раздел — «Мои клиенты»
02 дек 2024
130
Домклик повышает эффективность модели монетизации на витрине новостроек для партнёров-застройщиков
02 дек 2024
52
Сбер запускает новые опции: со снижением ставки и ежемесячного платежа по ипотеке
02 дек 2024
46K
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