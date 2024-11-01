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Журнал Домклик

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Ипотека по сниженной ставке и скидки на новостройки в Зелёный день на Домклик
вчера 08:00
32K
Аналитики Домклик назвали топ-15 регионов по количеству ипотечных сделок на рынке ИЖС
31 окт 2024
1K
Сколько стоит купить квартиру в Москве: подборка предложений до 12 млн рублей
31 окт 2024
3K
Как менялся спрос на рынке ИЖС в 2024 году — исследование Домклик
30 окт 2024
1K
Сбер принимает заявки по «Семейной ипотеке» и возобновит выдачи после выделения лимитов
30 окт 2024
40K
Подтвердить целевое использование кредита на ИЖС в Сбере стало проще
29 окт 2024
3K
В Центробанке дали прогноз по снижению ключевой ставки
26 окт 2024
37K
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