В каких районах Воронежа дешевле всего снять квартиру
Рассказываем, в каких районах Воронежа аренда квартиры будет самой дешевой. Данные подготовлены аналитическим центром Домклик и основаны на анализе тысяч объявлений, актуальных на середину марта 2022 года.
В каком районе дешевле всего снять однокомнатную квартиру
Согласно данным, самые дешевые съемные квартиры можно найти в отдаленном Советском районе города, где цена аренды стартует от 11,1 тыс. рублей за однушку. Самые дорогие для аренды однокомнатные квартиры сосредоточены в Ленинскомрайоне с ценником в 21,5 тыс. рублей.
Средняя стоимость месячной аренды однокомнатных квартир по городу — 13,7 тыс. рублей, такие квартиры можно найти в Железнодорожномрайоне.
В каком районе дешевле всего снять двухкомнатную квартиру
Лидером среди дешевых съемных двушек остается Советский район с ценником в 12,8 тыс. рублей. Самые дорогие двухкомнатные квартиры расположены в Ленинском районе истоят 28 тыс. рублей, а средние по стоимости в 17,4 тыс. рублей можно найти в Левобережном районе.
В каком районе дешевле всего снять трехкомнатную квартиру
Дешевле всего аренда трехкомнатной квартиры в Воронеже обойдется в Советском районе — 20,7тыс. рублей. А стабильный лидер по дороговизне — Ленинский район с ценником в 31,9 тыс. рублей.
Аналитики также отмечают, что средняя стоимость аренды трехкомнатной квартиры в Воронеже составляет 22,8 тыс. рублей. Это значит, что снимая трешку в Советскомрайоне, можно сэкономить больше 2 тысяч рублей.