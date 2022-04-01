В каких районах Волгограда дешевле всего снять квартиру
Рассказываем, в каких районах Волгограда аренда квартиры будет самой дешевой. Данные подготовлены аналитическим центром Домклик и основаны на анализе тысяч объявлений, актуальных на середину марта 2022 года.
В каком районе дешевле всего снять однокомнатную квартиру
Согласно данным, самые дешевые съемные квартиры можно найти в отдаленном Красноармейском районе города, где цена аренды стартует от 9,5 тыс. рублей за однушку. Самые дорогие для аренды однокомнатные квартиры сосредоточены в Ворошиловскомрайоне с ценником в 20,3 тыс. рублей.
Средняя стоимость месячной аренды однокомнатных квартир по городу — 12,7 тыс. рублей, такие квартиры можно найти в Советском и Краснооктябрьскомрайонах.
В каком районе дешевле всего снять двухкомнатную квартиру
Лидером среди дешевых съемных двушек становится Кировский район с ценником в 11,7 тыс. рублей. Самые дорогие двухкомнатные квартиры расположены в историческом центре города — Центральном районе истоят 26,2 тыс. рублей, а средние по стоимости в 14,4 тыс. рублей можно найти в Советском и Тракторозаводском районах.
В каком районе дешевле всего снять трехкомнатную квартиру
Дешевле всего аренда трехкомнатной квартиры в Волгограде обойдется в Кировском районе — 14,5тыс. рублей. А лидер по дороговизне — Ворошиловский район с ценником в 40 тыс. рублей.
Аналитики также отмечают, что средняя стоимость аренды трехкомнатной квартиры в Волгограде составляет 26,2 тыс. рублей. Это значит, что снимая трешку в Кировскомрайоне, можно сэкономить больше 11 тысяч рублей.