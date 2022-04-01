В каких районах Красноярска дешевле всего снять квартиру
Рассказываем, в каких районах Красноярска аренда квартиры будет самой дешевой. Данные подготовлены аналитическим центром Домклик и основаны на анализе тысяч объявлений, актуальных на середину марта 2022 года.
В каком районе дешевле всего снять однокомнатную квартиру
Согласно данным, самые дешевые съемные квартиры можно найти на правом берегу Енисея в Ленинскомрайоне, где цена аренды стартует от 15,5 тыс. рублей за однушку. Самые дорогие для аренды однокомнатные квартиры логично сосредоточены в Центральной районе с ценником в 24,8 тыс. рублей.
Средняя стоимость месячной аренды однокомнатных квартир по городу — 17,9 тыс. рублей, такие квартиры можно найти в Октябрьскомрайоне.
В каком районе дешевле всего снять двухкомнатную квартиру
Лидером среди дешевых съемных двушек становится промышленный Свердловский район с ценником в 18,5 тыс. рублей. Самые дорогие двухкомнатные квартиры все также расположены в Центральном районе истоят 40 тыс. рублей, а средние по стоимости в 21,7 тыс. рублей — в Октябрьском районе.
В каком районе дешевле всего снять трехкомнатную квартиру
Дешевле всего аренда трехкомнатной квартиры в Красноярске обойдется в Кировском районе — 28 тыс. рублей. А лидером по дороговизне также остается Центральный район с ценником в 58,3 тыс. рублей.
Аналитики также отмечают, что средняя стоимость аренды трехкомнатной квартиры в Красноярске составляет 30,7 тыс. рублей. Это значит, что снимая трешку в Кировскомрайоне, можно сэкономить больше 2 тысяч рублей.