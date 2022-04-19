Топ-5 недорогих новостроек Уфы
Изучили рынок новостроек в столице Башкортостана и выбрали пять жилых комплексов, в которых можно купить квартиру стоимостью до 3 млн рублей прямо сейчас.
Семейный квартал в Черниковке
ЖК «Черника» расположен на Кремлёвской улице в микрорайоне Черниковка. Дома квартала строятся из кирпича или возводятся по монолитной технологии. Проектом предусмотрены самые разнообразные планировки квартир: небольшие уютные студии, однокомнатные квартиры с изолированными комнатами, полноразмерные двух- и трёхкомнатные квартиры.
Планируется обустроить просторные зелёные зоны отдыха с удобными лавочками и пешеходными дорожками, спортивные площадки с оборудованием для занятий уличным фитнесом. Территория ЖК будет закрыта от машин, а во дворах квартала установят систему видеонаблюдения. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2023 года. Цены на квартиры начинаются от 2,8 млн рублей.
Новостройки в Деме
ЖК «Семь звезд» располагается в самом сердце Демского района Уфы. В шаговой доступности находится живописный парк и дворец творчества «Орион». От дома есть удобные выходы к остановкам общественного транспорта на улице Правды. Отличительные черты жилого комплекса — панорамные окна с видом на город, наличие консьерж-сервиса, многоуровневый механизированный надземный паркинг.
Комплекс будет включать в себя два 27-этажных дома, между которыми планируется разместить спортивный комплекс и детские площадки. В ЖК можно приобрести квартиры разной планировки — от студий до трёхкомнатных квартир. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 3 квартал 2023 года. Цены на квартиры стартуют от 2,7 млн рублей.
Яркий жилой квартал на берегу реки
ЖК «Акварель» находится в активно развивающемся микрорайоне «Инорс» на изгибе реки «Уфа» вблизи объёмного лесного массива. Рядом с жилым комплексом есть места для отдыха на природе, благоустроенные пляжи. При этом район имеет развитую инфраструктуру и удобную транспортную доступность.
Рядом с комплексом расположены остановки общественного транспорта, от которых курсирует более 20 различных маршрутов в любую точку Уфы. В квартале запланирована многоэтажная жилая застройка в 18 и 27 этажей. Отличительная черта комплекса — яркие цветовые решения, используемые в наружной отделке домов. Все фасады утеплены и смонтированы с использованием технологии «вентилируемый фасад».
В ЖК предлагаются квартиры площадью от 20 до 77 кв. метров. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2024 года. Цены на квартиры начинаются от 1,8 млн рублей.
Жилой комплекс комфорт-класса в Зелёной Роще
Зелёная Роща — это историческое название юго-восточной части города Уфы. Именно здесь осуществляется строительство ЖК «Некрасовский» — современного жилого квартала, который сочетает в себе актуальный стиль городской жизни и близость к природе. Застройка представляет собой многосекционный жилой комплекс с переменной этажностью (от 25 до 33 этажей).
Выбор планировок довольно широк — от студий до 3-комнатных квартир. Проектом предусмотрены квартиры площадью от 31 до 85 кв. метров. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 3 квартал 2024 года. Цены на квартиры начинаются от 3 млн рублей.
Уютные апартаменты для первого жилья
ЖК «IDEЯ» представляет собой комплекс жилых апартаментов комфорт-класса в формате «Моё первое жильё». В непосредственной близости от объекта находятся основные магистрали города, Городской Дворец культуры, Парк им. Калинина, Уфимский государственный нефтяной технический университет.
Проектом предусмотрены квартиры-студии площадью от 18,75 кв. метров и жилые апартаменты площадью до 50,62 кв. метров. Из полезного — чистовая отделка европейского уровня, опция меблировки и оснащения бытовой техникой, панорамное остекленение, уютный двор с зоной отдыха и Wi-Fi-доступом, кладовые помещения, прачечная. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2022 года. Цены на квартиры стартуют от 2 млн рублей.
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