Подборка самых популярных новостроек Самары
Изучили рынок новостроек Самары и сделали подборку популярных жилых комплексов. Квартиры в этих ЖК можно купить уже сегодня.
Эстетичный жилой комплекс возле Софийской набережной
ЖК «Панова Парк» представляет собой современный жилой квартал в самом центре Октябрьского района. Дома расположены в 25 минутах ходьбы от Софийской набережной. Также в шаговой доступности от ЖК находятся Ботанический сад и Парк Мира.
Проект отличается новаторским подходом к созданию жилого пространства — просторные входные группы, дизайнерская отделка лобби, удобные планировки. Также для жителей ЖК предусмотрен подземный паркинг, закрытый благоустроенный двор с перголами, workout-тренажерами и детской площадкой. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 1 квартал 2024 года. Цены на квартиры стартуют от 4,3 млн рублей.
Жилой квартал вблизи исторического центра города
Проект «Волгарь» — это современный жилой район, который находится в окружении уникального природного ландшафта. Застройка ЖК ведется вдоль береговой линии озера Двухбратное, рядом создаются новые парковые зоны. Транспортная доступность комплекса — 3,7 км от исторического центра города.
Жилой район «Волгарь» имеет развитую социальную инфраструктуру. На территории ЖК будут работать 6 детских садов, 3 школы, поликлиника, ТРЦ, спортивная площадка. Также предусмотрено благоустройство береговой линии. Уже построено и введено в эксплуатацию более 50 домов, планируемый срок сдачи новых объектов — 4 квартал 2023 года. Цены на квартиры стартуют от 3,2 млн рублей.
Жилой комплекс комфорт-класса в Кировском районе
Территория ЖК «Рассвет» граничит с лесопарковой зоной, при этом комплекс имеет удобное расположение с точки зрения транспортной доступности — Московское шоссе находится в 18 км. Из интересного: витражное остекление, панорамные виды, комфортные бесшумные лифты, нестандартные планировочные решения. Также проектом предусмотрено большое количество парковочных мест.
Проект включает в себя одиннадцать 24-этажных домов с собственными котельными на крышах. В наличии есть квартиры площадью от 30,5 до 80,4 кв. метров. Планируемый срок завершения второй очереди строительства — 3 квартал 2022 года. Цены на квартиры стартуют от 2,9 млн рублей.
Дома с европейскими фасадами на Южном шоссе
Микрорайон «АМГРАД» — это масштабный жилой комплекс, рассчитатнный более чем на 55 000 жителей. Проектом предусмотрены дома переменной этажности (7, 16 и 24 этажа). Транспортная доступность — 20 минут на машине до Старого города. В 5 минутах ходьбы располагается торговый комплекс, также внутри квартала организована прогулочная зона, велодорожки, спортивные и детские площадки, место для выгула собак. Во дворе есть бесплатный WiFi.
Среди преимуществ ЖК — умные планировки квартир, качественные утепленные фасады, выполненные в европейском стиле, сквозные подъезды. Первые два дома уже сданы в эксплуатацию, третий — будет сдан во 2 квартале 2023 года. Цены на квартиры начинаются от 2,6 млн рублей.
Жилой комплекс с видом на реку
ЖК «Артхолл»расположен в живописном месте Куйбышевского района. Из окон квартир открывается великолепный вид на реку и дубовую рощу. При этом от дома за 5 минут можно доехать до исторического центра города. Набережная Волги находится в 8 минутах езды. Также рядом строится Ерик парк с велодорожками, шезлонгами и фотнтанами.
Из полезного: закрытый двор с видеонаблюдением, тренажерный зал под открытым небом, лаунж-зона рядом с домом, консьерж и колясочные. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2022 года. Цены на квартиры стартуют от 2,6 млн рублей.
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