Как выбрать и купить квартиру в Ростове-на-Дону
Собираетесь купить квартиру в Ростове-на-Дону? Рассказываем, где найти хорошие варианты, сколько сейчас стоит недвижимость, как подготовиться к покупке жилья и что делать, если бюджет на покупку квартиры в Ростове-на-Дону небольшой.
Сколько стоят квартиры в Ростове-на-Дону
По данным Домклик за октябрь 2021 года, средняя цена за кв. м в Ростове-на-Дону на вторичном рынке — 80 тысяч рублей. Цена за кв. м в новостройках — 84 тысячи рублей.
Если площадь квартиры 50 кв. м, то в среднем ростовская квартира на «вторичке» будет стоить 4 млн рублей. Квартира в новом доме в Ростове-на-Дону обойдется чуть дороже — 4,2 млн рублей.
Как выбрать квартиру в Ростове-на-Дону
- Примите решение. Соберитесь вместе со всеми, кто принимает решение о покупке квартиры в Ростове-на-Дону, и запишите на листе бумаги идеи, характеристики и варианты, которые кажутся вам важными для жизни в будущей квартире.
- Определитесь с локацией. Подумайте, где сейчас живет ваш круг общения, как вы будете добираться до работы, как будете проводить досуг, где будут гулять ваши дети, в какие школы и садики вы будете водить их в ближайшие годы.
- Используйте поиск на Домклик. Тут много вариантов, которых нет на других сайтах, и есть полезные фильтры: они помогут найти квартиры со скидками от застройщиков в Ростове-на-Дону. Еще один бонус — дополнительная скидка 0,3% на ставку по ипотеке от Сбера.
- Определитесь с бюджетом. Рассчитайте свой финансы. Учитывайте платежи по кредитам, возможные доходы от продажи машины и все свои запасы. Подумайте, хватит ли вам своих накоплений, или взять ипотеку в Ростове-на-Дону.
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Как подготовиться к покупке квартиры в Ростове-на-Дону
Покупка квартиры — одна из самых важных сделок в жизни человека, которая требует подготовки. Если вы работаете с риелтором, можете поручить все заботы ему. Если вы покупаете квартиру в Ростове-на-Дону в ипотеку — банк также поможет подготовиться к сделке.
Какой бы вариант вы не выбрали, мы советуем позаботиться о безопасности сделки.
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- Воспользуйтесь сервисом безопасных расчетов Домклик — это удобный дистанционный способ расчетов за недвижимость между покупателем и продавцом. Он гарантирует сохранность денег и позволяет рассчитаться за недвижимость без дополнительных визитов в офис банка.
- Проведите электронную регистрацию права собственности в мобильном приложении Домклик без посещения Росреестра или МФЦ — получите скидку 0,3% на ставку по ипотеке.
Как купить квартиру в Ростове-на-Дону недорого
Если в вашем ценовом диапазоне предложений мало или нет совсем, можно сосредоточиться на поиске жилья в новостройке в Ростове-на-Дону на этапе котлована. Такие квартиры в среднем на 20% дешевле, чем в готовом доме.
Если собственных накоплений не хватает, но у вас есть постоянный доход, решением станет ипотека. Ставки сейчас вполне комфортные: от 0,1% годовых.
Также есть субсидии для молодых семей, скидка за электронную регистрацию сделки и скидка при покупке на Домклик. В ипотеку в Ростове-на-Дону и в других городах России можно купить не только квартиру, но и дом, комнату, землю, апартаменты и даже гараж.