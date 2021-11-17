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Недвижимость
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Как выбрать и купить квартиру в Красноярске

Дата публикации: 17 нояб 2021
Как выбрать и купить квартиру в Красноярске
Содержание

Хотите купить квартиру в Красноярске? Рассказываем, где найти хорошие варианты, сколько сейчас стоит недвижимость, как подготовиться к покупке жилья и что делать, если бюджет на покупку квартиры в Красноярске небольшой.

Сколько стоят квартиры в Красноярске

По данным Домклик за октябрь 2021 года, средняя цена за кв. м в Красноярске на вторичном рынке — 85 014 рублей. Цена за кв. м в новостройках — 85 958 рублей.

Если площадь квартиры 50 кв. м, то в среднем красноярская квартира на «вторичке» будет стоить 4,25 млн рублей. Квартира в новом доме в Красноярске обойдется чуть дороже — 4,29 млн рублей.

Как выбрать квартиру в в Красноярске

Определитесь с районом. Цена квартиры в первую очередь зависит от района. Поэтому изучите цены на жилье в разных локациях — это не займет много времени. Чтобы выбрать наиболее удобное расположение, отметьте на карте точки, где живут ваши близкие, места работы и учёбы членов семьи. 

Выберите тип недвижимости. Готовы ждать — покупайте новостройку. Хотите переехать сразу — выбирайте вторичку. Ознакомьтесь с преимуществами и недостатками каждого типа жилья. 

Используйте поиск на Домклик. Время поиска сократится, если вы настроите фильтры: город, район, цена, тип недвижимости — первичка, вторичка, комната или дом. Далее более точные параметры — количество комнат, этажность и материал дома, этаж и другие. Еще один бонус — дополнительнаяскидка 0,3% на ставку по ипотеке от Сбера.

🔎 Найти и выбрать квартиру

Как подготовиться к покупке квартиры в Красноярске

Покупка квартиры — одна из самых важных сделок в жизни человека, которая требует подготовки. Если вы работаете с риелтором, можете поручить все заботы ему. Если вы покупаете квартиру в Красноярске в ипотеку — банк также поможет подготовиться к сделке. 

Какой бы вариант вы не выбрали, мы советуем позаботиться о безопасности сделки.

  • Закажите юридическую проверку недвижимости (вторички и первички от инвесторов) на Домклик с гарантией возмещения стоимости до 10 млн рублей. 
  • Воспользуйтесь сервисом безопасных расчетов Домклик — это удобный дистанционный способ расчетов за недвижимость между покупателем и продавцом. Он гарантирует сохранность денег и позволяет рассчитаться за недвижимость без дополнительных визитов в офис банка.
  • Проведите электронную регистрацию права собственности в мобильном приложении Домклик без посещения Росреестра или МФЦ — получите скидку 0,3% на ставку по ипотеке.

Как купить квартиру в Красноярске недорого

Если в вашем ценовом диапазоне предложений мало или нет совсем, можно сосредоточиться на поиске жилья в новостройке в Красноярске на этапе котлована. Такие квартиры в среднем на 20% дешевле, чем в готовом доме.  

Если собственных накоплений не хватает, но у вас есть постоянный доход, решением станет ипотека. Ставки сейчас вполне комфортные: от 0,1% годовых.

Также есть субсидии для молодых семей, скидка за электронную регистрацию сделки и скидка при покупке на Домклик. В ипотеку в Красноярске и в других городах России можно купить не только квартиру, но и дом, комнату, землю, апартаменты и даже гараж.

🔑 Рассчитать ипотеку

Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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