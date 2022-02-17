Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Недвижимость
3 мин
102

Как поменялись цены на квартиры в Сочи за год

Дата публикации: 17 фев 2022
Как поменялись цены на квартиры в Сочи за год
Содержание

На основе открытых данных Домклик узнали, как изменились цены на квартиры в новостройках и на вторичном рынке в Сочи за прошедший год.

Цены на недвижимость в Сочи с 2021 по 2022 гг.

В январе 2021 года средняя стоимость жилья на вторичке в Сочи составляла почти 149 тыс. рублей за кв. м. В январе 2022 года цена выросла до 258 тыс. рублей за «квадрат».

Рванули вверх и цены на квартиры в новостройках. Так, в январе 2021 года стоимость одного кв. м в новом доме составляла 183 тыс. рублей. По данным за январь 2022 года, средняя цена кв. м в новостройках — 400 тыс. рублей.

Тип недвижимости

Месяц

Стоимость за кв. м, руб.

Вторичка

Январь 2021

148 889

Январь 2022

258 696

Новостройки

Январь 2021

183 250

Январь 2022

400 858

Как изменились цены на однокомнатные квартиры в Сочи

Посчитаем, как изменились цены на однокомнатные квартиры в Сочи. Допустим, площадь условной «однушки» — 36 кв. м.

Купить такую квартиру на вторичном рынке в январе 2021 года можно было за 5,3 млн рублей. А в январе 2022 цена аналогичной квартиры в среднем составляет 9,3 млн рублей. За год цены на «однушки» в готовых домах выросли на 4 млн рублей.

Купить квартиру в новостройке в Сочи в январе 2021 года можно было за 6,6 млн рублей. В январе текущего года цена такой же по площади квартиры — 14,4 млн рублей. За год цены на однокомнатные квартиры в новостройках выросли на 7,8 млн рублей. 

Читайте также

Переехать на море: сколько стоят квартиры и дома на юге России

Цены и спрос на недвижимость в России: топ-5 регионов

В каких городах россияне хотят купить недвижимость

Аналитика рынка недвижимости от Домклик: почему в России подорожали квартиры

Что лучше: новостройка или вторичка

Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
Актуальное
Что будет, если не использовать маткапитал
12 дек 2024
1K
Класс энергоэффективности дома: что это значит
11 дек 2024
797
Налоговые вычеты для ИП
11 дек 2024
1K
Как переоформить коммунальные платежи на нового собственника
11 дек 2024
146K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал