Как поменялись цены на квартиры в Сочи за год
На основе открытых данных Домклик узнали, как изменились цены на квартиры в новостройках и на вторичном рынке в Сочи за прошедший год.
Цены на недвижимость в Сочи с 2021 по 2022 гг.
В январе 2021 года средняя стоимость жилья на вторичке в Сочи составляла почти 149 тыс. рублей за кв. м. В январе 2022 года цена выросла до 258 тыс. рублей за «квадрат».
Рванули вверх и цены на квартиры в новостройках. Так, в январе 2021 года стоимость одного кв. м в новом доме составляла 183 тыс. рублей. По данным за январь 2022 года, средняя цена кв. м в новостройках — 400 тыс. рублей.
Тип недвижимости
Месяц
Стоимость за кв. м, руб.
Вторичка
Январь 2021
148 889
Январь 2022
258 696
Новостройки
Январь 2021
183 250
Январь 2022
400 858
Как изменились цены на однокомнатные квартиры в Сочи
Посчитаем, как изменились цены на однокомнатные квартиры в Сочи. Допустим, площадь условной «однушки» — 36 кв. м.
Купить такую квартиру на вторичном рынке в январе 2021 года можно было за 5,3 млн рублей. А в январе 2022 цена аналогичной квартиры в среднем составляет 9,3 млн рублей. За год цены на «однушки» в готовых домах выросли на 4 млн рублей.
Купить квартиру в новостройке в Сочи в январе 2021 года можно было за 6,6 млн рублей. В январе текущего года цена такой же по площади квартиры — 14,4 млн рублей. За год цены на однокомнатные квартиры в новостройках выросли на 7,8 млн рублей.