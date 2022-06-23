Как менялись цены на недвижимость в Красноярском крае с января по май 2022 года
Первое полугодие 2022 года выдалось необычным для рынка жилья: в первом квартале наблюдался нетипично высокий спрос, который затем сменился спадом. Эксперты из аналитического центра Домклик разбираются в причинах нехарактерного развития событий в Красноярском крае.
Как проводилось исследование
Эксперты анализировали следующие факторы:
1. Средняя стоимость кв. м по ипотечным сделкам, проводимым в Сбере. Для каждого проданного объекта недвижимости рассчитывалось отношение стоимости к площади, полученное значение усреднялось по региону.
2. Средняя стоимость кв. м по объявлениям, которые соответствовали проданным объектам недвижимости. Для каждого объекта недвижимости рассчитывалось отношение стоимости к площади, полученное значение усреднялось по региону.
3. Соотношение кв. м по сделкам к стоимости кв. м по реализованным объявлениям (1 — стоимость кв. м по сделкам / стоимость кв. м по реализованным объявлениям * 100%). Полученное значение усреднялось по всем проданным объектам в регионе. Параметр отражает, насколько продавцы в среднем снижают стоимость при заключении сделки.
Описанные показатели были рассчитаны для каждого месяца с января по май 2022 года.
Динамика рынка вторичной недвижимости в Красноярском крае
Проанализировав динамику на рынке недвижимости Красноярского края, можно сделать несколько выводов:
Рост стоимости кв. м по ипотечным сделкам
В феврале — рост на 4% (по отношению к предыдущему месяцу), в марте — на 0,3%, в апреле — резкое снижение стоимости — на 12,4%, в мае — подъем на 12%.
Аналогичное поведение стоимости квадратного метра из анализа реализованных предложений: в феврале — рост на 6,9 % (по отношению к предыдущему месяцу), в марте — на 1,6%, в апреле — спад на 7,5%, в мае — подъем на 0,3%.
Таким образом, в феврале-марте цены на недвижимость незначительно возросли на фоне экономической неопределенности: продавцы завысили цены, рассчитывая на ажиотаж со стороны покупателей с целью защитить денежные активы.
В апреле было зафиксировано резкое охлаждение рынка, что привело к снижению стоимости квадратного метра и по объявлениям, и по сделкам. В мае наблюдается рост цен до уровня начала 2022 года, что связано с ослаблением ажиотажа и восстановлением рынка.
Различие в стоимости кв. м по ипотечным сделкам и по объявлениям
Анализировалось, насколько цены в объявлениях выше по сравнению с финальными ценами продаж (сделок). В январе — разница была 8,7%, феврале — 9,5%, марте — 10,3%, апреле — 9,2%, мае — 8,4%.
Видно резкое повышение данного показателя в феврале-марте и снижение в апреле-мае. Аналитики объясняют это тем, что в период повышенного ажиотажа в феврале-марте продавцы завышали цены с целью защитить свои средства.
Однако покупатели не отвечали на эти предложения, что и привело к резкому снижению спроса в апреле. Продавцы, в свою очередь, стали более разумно подходить к вопросу выставления цены. В мае снова наблюдалось снижение данного показателя до уровня, близкому к началу года.
Это свидетельствует о том, что сегодня и у продавцов, и у покупателей спали панические ожидания, и сейчас и те, и другие более разумно подходят и к выставлению цен в объявлениях, и к покупке квартир.